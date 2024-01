Emre Aydın

Ölsem, ölsem, ölsem... hemen şimdi Kaçsam, gitsem, kaçsam... tam da şimdi *** Bu kez pek bir afili yalnızlık Aldatan bir kadın kadar düşman Ağzı bozuk üstelik... bırakmıyor acıtmadan Bu kez pek bir afili yalnızlık Ağlayan bir kadın kadar düşman Tuzaklar kurmuş üstelik Bırakmıyor acıtmadan *** Bitiyorum her nefeste Ne halim varsa gördüm Çok koştum, çok yoruldum Ve şimdi ben de düştüm... *** Sövdüm, sövdüm, sövdüm… ben dünyaya Acılara, sokaklara, ait olmaya, insanlara *** Bu kez pek bir afili yalnızlık Aldatan bir kadın kadar düşman Ağzı bozuk üstelik... bırakmıyor acıtmadan Bu kez pek bir afili yalnızlık Ağlayan bir kadın kadar düşman Tuzaklar kurmuş üstelik Bırakmıyor acıtmadan *** Bitiyorum her nefeste Ne halim varsa gördüm Çok koştum, çok yoruldum Ve şimdi ben de düştüm... *** Değmezmiş hiç uğraşmaya Bu kez mecalim yok hiç dayanmaya... dayanmaya... *** Bitiyorum her nefeste Ne halim varsa gördüm Çok koştum, çok yoruldum Ve şimdi ben de düştüm...

Belki bir gün özlersin Başka adamlarla Başka şehirlerde Yürürken Okuduğun ilk roman Sevdiğin ilk adam Yasal acılarından Hatta yalnızlıktan Belki dolar gözlerin Başka adamlara Başka şehirlerde Belli etmezsin Belki bir gün özlersin *** Sil gözünün yalnızlıklarını O an fısılda duvarlara adımı Bin bıçak var sırtımda Biniyle de adaşsın Her biri hayran sana *** Belki bir gün özlersin Başka adamlarla Başka şehirlerde Yürürken Seçtiğin bu hayat Geçtiğin son adam Yasal acılarından Hatta yalnızlıktan Sessiz harfler seçersin Başka adamlara Başka şehirlerde Belli etmezsin Belki bir gün özlersin *** Sil gözünün yalnızlıklarını O an fısılda duvarlara adımı Bin bıçak var sırtımda Biniyle de adaşsın Her biri hayran sana