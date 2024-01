Emre Aydın

Duvarları ördüm köprüler yıktım Döndüm bi baktım hiçbir şeyi unutmamışım Eğer her şey bitiyorsa bitsin artık yokluğunda Eğer her şey bitiyorsa beni bırakma burada *** Çocuklar toplanıp gittiler içimden Dünle unutmak arasındayım şimdi Sen yoksun inan bi tek sen lazımken Bi ses ver yapma burada bırakma bizi Ses ver, ses ver *** Yeminler ettim ve çok konuştum Döndüm bi baktım hiçbir şey söylememişim Eğer her şey bitiyorsa bitsin artık yokluğunda Eğer Her Şey Bitiyorsa beni bırakma burada *** Çocuklar toplanıp gittiler içimden Dünle unutmak arasındayım şimdi Sen yoksun inan bi tek sen lazımken Bi ses ver yapma burada bırakma bizi Ses ver, ses ver, ses ver, sesver