Emre Aydın

Alıştım Susmaya Çok zor bazen Avaz avaz susmak Saklanmak kendine Kendinden vazgeçmişken *** Çok zor bazen 'Belkiler' biriktirmek Ve sana tutunmak Hem de sana rağmen *** Üşürsen söyle hemen İçimin camları kapansın Bıraktım öyle kalsın Bizim gibi darmadağın *** Beni sevmediğin zamanlarda Alıştım susmaya Hiç ağlamadım, ağlamadım Alıştım susmaya *** Beni sevmediğin zamanlarda Alıştım susmaya Hala soğuk soğuk hala Alıştım susmaya *** Çok zor bazen Nefes alabilmek Ve sağ çıkabilmek Senin iklimlerinden *** Sen bana Senden kalan En sevdiğim. Yalan

Ağla Yüreğim Olmaz teselli Senden başkası beni anlayamaz Bıraktığın boşluğu dolduramaz Böyle bir hasrete can dayanmaz *** Olmaz teselli Senden başkası beni anlayamaz Bıraktığın boşluğu dolduramaz Böyle bir hasrete can dayanmaz *** Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla Ağla yüreğim ağla, ağla aşkımıza Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla Ağla yüreğim ağla, ağla sevdamıza *** Günler aylara, aylar yıllara Döndü gelmiyorsun Ne haldeyim nasılım sormuyorsun Sevdalıyım sana biliyorsun *** Günler aylara, aylar yıllara Döndü gelmiyorsun Ne haldeyim nasılım sormuyorsun Sevdalıyım sana biliyorsun *** Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla Ağla yüreğim ağla, ağla aşkımıza Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla *** Bilmem şu an beni hissediyor Duyabiliyor musun? Eğer benim de hissetmediğimi (Ağla yüreğim) Sevmediğimi düşünüyorsan (Ağla, ağla sevdamıza) İnan ki çok yanılıyorsun Çok yanılıyorsun Çok... *** Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla Ağla yüreğim ağla, ağla aşkımıza

Bir Gün Beklerim Bu zamanda iş bulmak zor Tencereye aş koymak zor Sende yoksa bende yoksa Bir yastığa baş koymak yok *** Bir gün beklerim iki gun beklerim Üçüncüde giderim İşime dönmeliyim kendimi bilmeliyim Ben çalışan biriyim *** Şehrimizin etrafında Fabrikalar duman duman Ekmeğimi kaybedersem Aşkımızın hali yaman *** Bir gün beklerim iki gün beklerim Üçüncüde giderim İşime dönmeliyim kendimi bilmeliyim Ben çalışan biriyim

Dar Gelir Girerler aklına *** Yakarlar senide Bakmazlar göz yaşına Dert acarlar başına Etme Allah aşkına Dönersin bir şaşkına *** Dar gelir *** Dünya sana bana dar gelir Zor gelir Ayrılıklar zor gelir Çekmeyen Bu hasreti ne bilir *** Dar gelir *** Dünya sana bana dar gelir Zor gelir Ayrılıklar zor gelir Çekmeyen Bu hasreti ne bilir

İkimizi Arıyorum Sorma nedir aradığım Aşkımızı arıyorum Yıllar var ki küllenmeyen Mazimizi arıyorum *** Hatıran var binbir yerde Canlanıyor perde perde Bu sokakta bu şehirde İkimizi arıyorum *** Gözlerindi bağlandığım Gizli gizli ağladığım Senin için harcadığım Yıllarımı arıyorum *** Hatıran var binbir yerde Canlanıyor perde perde Bu sokakta bu şehirde İkimizi arıyorum

Yağmur Çamur Susuzluğa suyum sensin Vazgeçilmez huyum sensin Yokluğun hasretin bitirir beni Kanımdaki canım gibisin *** Yağmur demem çamur demem Yollarına düşüyorum Uzaklardan geldim canım lsıt beni üşüyorum *** Yokluğuna dayanamam Başkasına bağlanamam Sen benim ilk aşkım İlk göz ağrımsın Seninle doğmuşum sensiz olamam