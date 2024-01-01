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7/24 Dinle Dünya

Dünya Şarkı Sözleri

Emre Aydın Dünya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Aydın Dünya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dünya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Aydın

Emre Aydın

Dünya

  • Alıştım Susmaya

  • Ağla Yüreğim

  • Bir Gün Beklerim

  • Dar Gelir

  • İkimizi Arıyorum

  • Yağmur Çamur

  • Yıkılasın Be Dünya

  • Beni Sorma Zaman

  • Her Kadeh

  • Yandım Anam

  • Çalı

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