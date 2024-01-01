Emre Aydın

Sakın ağlama, tanıdık yalnızlık, evvel Allah tanıştık evvelden Kokunu bırakma, çok sevdim kokunu, bilemezsin al götür kokunu *** Çocuktun hep sen, elinde balonla... Engel miydim ben? İğne miydim? Bir bakmışım ki ben, elmalar düşmüş, tükenmişiz, kepenkler inmiş... *** Ve uğraşmak anlamsız Yüzündeki yabancı Her geçen saniye bana daha yabancı. Ve böyle olmasın bildiğim gibi kal sen Her geçen saniye daha da zorlaşmasın Ve gülümse şimdi... *** Haklıydın hep sen, acılar bedava, mecburduk hep uzaktan bakmaya Çok yorgunum ben, eski bir saat gibi... hırpalandım Istanbul gibi... *** Bebeğim... *** Oyunun en güzel yerinde zil çalınca üzülürdük ya... öyleyim