Emre Aydın

-
Belki bir gün özlersin
Başka adamlarla
Başka şehirlerde
Yürürken
Okuduğun ilk roman
Sevdiğin ilk adam
Yasal acılarından
Hatta yalnızlıktan
Belki dolar gözlerin
Başka adamlara
Başka şehirlerde
Belli etmezsin
Belki bir gün özlersin
***
Sil gözünün yalnızlıklarını
O an fısılda duvarlara adımı
Bin bıçak var sırtımda
Biniyle de adaşsın
Her biri hayran sana
***
Belki bir gün özlersin
Başka adamlarla
Başka şehirlerde
Yürürken
Seçtiğin bu hayat
Geçtiğin son adam
Yasal acılarından
Hatta yalnızlıktan
Sessiz harfler seçersin
Başka adamlara
Başka şehirlerde
Belli etmezsin
Belki bir gün özlersin
***
Sil gözünün yalnızlıklarını
O an fısılda duvarlara adımı
Bin bıçak var sırtımda
Biniyle de adaşsın
Her biri hayran sana
-
Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı, ayrılık akşamı
Duvarda, asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor (aaah)
***
Hiç bekleme, dönemem, dönemem belki de
Hasretin bir ince güz yarası, beni neden sevmedin?
***
Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı, ayrılık akşamı
Duvarda, asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor
***
Kaç mevsim? kaç mektup yaktım da bilmedin?
Hasretinden ölmedim, geçecek, bütün bunlar geçecek
İnanma yalan hepsi sevgilim (aaah)
***
Ne olur bir şey sorma, döneceğim, döneceğim sana
Takvim sorup n'olur karalar, karalar bağlama
***
Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı, ayrılık akşamı
Duvarda, asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor (aaah)
***
Kaç mevsim? kaç mektup yaktım da bilmedin?
Hasretinden ölmedim, geçecek, bütün bunlar geçecek
İnanma yalan hepsi sevgilim
-
Geliyor bak kalem kaşlı
Eteği belinde, gül de takmış, gül de takmış
Al dudaklar, mor sümbüller
Öyle de güzel, ince de belli, ince de belli
***
Yâr, beline, beline sarılamam
Ah, geceden duramam
Ah, öteden beriden bakış atma
Ah, yerimde duramam
***
Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı
Serdim ipek yorganı
Ah, günahı sevabı boynuma
Gel bu gece koynuma
***
Dedim ona, "Ey güzel
Böyle mi geçer bu geceler, bu geceler?"
Neymiş, anam, bizim bu keder?
Ne zamana kadar böyle gider, böyle gider?
***
Yâr, beline, beline sarılamam
Ah, geceden duramam
Ah, öteden beriden bakış atma
Ah, yerimde duramam
***
Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı
Serdim ipek yorganı
Ah, günahı sevabı boynuma
Gel bu gece koynuma
***
Yâr, beline, beline sarılamam
Ah, geceden duramam
Ah, öteden beriden bakış atma
Ah, yerimde duramam
***
Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı
Serdim ipek yorganı
Ah, günahı sevabı boynuma
Gel bu gece koynuma
***
Yâr, beline, beline sarılamam
Ah, geceden duramam
Ah, öteden beriden bakış atma
Ah, yerimde duramam
***
Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı
Serdim ipek yorganı
Ah, günahı sevabı boynuma
Gel bu gece koynuma
***
Yâr, beline, beline s...
-
Haberin var mı taş duvar?
Demir kapı, kör pencere,
Yastığım, ranzam, zincirim,
Uğrunda ölümlere gidip geldiğim,
Zulamdaki mahzun resim,
Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş,
***
Karanfil kokuyor cigaram cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Karanfil kokuyor cigaram cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
***
Haberin var mı taş duvar?
Demir kapı, kör pencere,
Yastığım, ranzam, zincirim,
Uğrunda ölümlere gidip geldiğim,
Zulamdaki mahzun resim,
Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş,
***
Karanfil kokuyor cigaram cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Karanfil kokuyor cigaram cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
***
Karanfil kokuyor cigaram cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
Karanfil kokuyor cigaram cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin
-
Sakladım gözlerimi
O gece ben senden
O gece ben senden
Veda ederken
***
Anladım ki dönüş yok
Uzaklaşıp giderken
Kurtar Allah'ım beni
Bu aşkın kederinden
***
Gözlerimde yaşlarla
Dolaştım sokaklarda
Dolaştım sokaklarda
Yalnız başıma
***
Geriye ne kaldı ki
Şimdi eski günlerden
Kurtar Allah'ım beni
Bu aşkın kederinden
***
Belki de yılar sonra
Yine senle olmak var
Yine senle olmak var
Eskisi gibi
***
İsterim ki yerimi
Almasın başka biri
Kurtar Allah'ım beni
Bu aşkın kederinden
-
Yine düştün aklıma
İçimdeki çocuk büyürken
Yani nasıl anlatılıyor, bilemem ama
Duyamam ama, göremem ama
***
Yani yalnızlık koyuyormuş adama
Yalnızlık koyuyormuş kadına
Kafam güzel, kafam güzel
Kafam güzel, kafam güzel
***
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Yine düştün aklıma
***
İçimdeki çocuk beni geçerken
Yani nasıl anlatılıyor, bilemem ama
Duyamam ama, göremem ama
Yani yalnızlık koyuyormuş adama
***
Yalnızlık koyuyormuş kadına
Kafam güzel, kafam güzel
Kafam güzel, kafam güzel
***
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
***
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
***
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
Ben sana vurgunum
-
Akşam olur karanlığa kalırsın
Akşam olur karanlığa kalırsın
Derin derin sevdalara dalarsın
Oy gelin gelin
Sevdalı gelin
Öldürdün beni
***
Derin derin sevdalara dalarsın
Oy gelin gelin
Sevdalı gelin
Öldürdün beni
***
Ellerin ellerime değdiği zaman
Ellerin ellerime değdiği zaman
İster ölüm olsun ister ayrılık
Oy gelin gelin
Sevdalı gelin
Öldürdün beni
***
İster ölüm olsun ister ayrılık
Oy gelin gelin
Sevdalı gelin
Öldürdün beni
-
Kırmızı bir kuştur soluğum
Kumral göklerinde saçlarının
Seni kucağıma alıyorum
Tarifsiz uzuyor bacakların
***
Yoksuluz gecelerimiz çok kısa
Dörtnala sevişmek lazım
Yoksuluz gecelerimiz çok kısa
Dörtnala sevişmek lazım
***
Kırmızı bir at oluyor soluğum
Yüzümün yanmasından anlıyorum
Seni kucağıma alıyorum
Tarifsiz uzuyor bacakların
***
Yoksuluz gecelerimiz çok kısa
Dörtnala sevişmek lazım
Yoksuluz gecelerimiz çok kısa
Dörtnala sevişmek lazım
***
Yoksuluz gecelerimiz çok kısa
Dörtnala sevişmek lazım
Yoksuluz gecelerimiz çok kısa
Dörtnala sevişmek lazım
-
Aralanır gönlüm sana
Bu zülüf güzelliktir bana
Beri gel yanayım sana
Hakikattir güzelliğin bana
***
Ah olaydın, yanaydım
Saraydım, öleydim
Ah geleydin, göreydim
Gülcemalin seveydim
Seveydim
***
Aralanır gönlüm sana
Bu zülüf güzelliktir bana
Beri gel yanayım sana
Hakikattir güzelliğin bana
***
Ah olaydın, yanaydım
Saraydım, öleydim
Ah geleydin, göreydim
Gülcemalin seveydim
Seveydim
***
Ah olaydın, yanaydım
Saraydım, öleydim
Ah geleydin, göreydim
Gülcemalin seveydim
Seveydim
-
Az zamanım kaldı biliyorum
Anlatmam gerekense çok şey var,
Dövüyorum duvarları,
Var git ölüm şimdi, sonra yine gel..
***
Çamurlaşmış bu bedenimde,
Ellerim bir çukurun içinde,
Bu beyaz çarşaf kadar temiz olmadı ki benim dünyam,
Ağlamayın sakın dostlarım,
Gidiyorum ben,
Hoşçakalın...
***
Zaman geldi artık gidiyorum,
Anlatacak her şey yarım kaldı,
***
Gözüm ardı kalan bütün duvarlar,
Kalkın üstümden gidiyorum,
Acelemiz varmış gibi dostlar,
Yaşarken bu deli dünyayı,
Her şeye rağmen yaşamayı denedim,
çok sevdim, çok yenildim..
***
Çamurlaşmış bu bedenimde,
Ellerim bir çukuruniçinde,
Bu beyaz çarşaf kadar temiz olmadı ki benim dünyam,
Ağlamayın sakın dostlarım,
Gidiyorum ben,
Hoşçakalın...
-
Yalan
Yalan, güzelliğin yalan
Gözün, saçın, bakışın yalan
***
Hiç bu kadar susmak istememiştim ben, ben, ben, ben
Ah omzumda bir cenaze taşıyorum ben, ben, ben, ben
Ah seni sevsem bilirim sen de incitirsin beni, beni, beni
***
Yalan, güzelliğin yalan
Gözün, saçın, bakışın yalan
***
Ah bu kaçıncı gidişim dönüşüm benim, benim, benim, benim
Ah gül kokan iki gözün arası aşk benim, benim, benim
Ah sırtından akan terine bulanan benim, benim, benim
***
Yalan, güzelliğin yalan
Gözün, saçın, bakışın yalan
***
Yalan, güzelliğin yalan
Gözün, saçın, bakışın yalan
***
Ah bu kaçıncı gidişim dönüşüm benim, benim, benim, benim
Ah gül kokan iki gözün arası aşk benim, benim, benim
Ah sırtından akan terine bulanan benim, benim, benim
***
Yalan, güzelliğin yalan
Gözün, saçın, bakışın yalan
-
Anamız ağlıyor İstanbul
Ha gayret sarhoşuz bu gece, yine
Kıyısız kalmışız dostlarla
Masada bol rakı, bol roka
***
Ver elini İstanbul
Vapurlara binelim, tütsün bacamız,
Cigaramız
Hani biraz da çakırsak eğer
Elleşmesin bize kimse
***
Ay geceden ötede, uzakta
Bir küçük pervaz önünde, vapurlar
Sardunyam bana küsmüş, ağlar
Dayanmaz artık adam, ağlar
Dayanmaz İstanbul, ağlar
***
Anamız ağlıyor İstanbul
Ha gayret sarhoşuz bu gece, yine
Kıyısız kalmışız dostlarla
Masada bol rakı, bol roka
***
Ver elini İstanbul
Vapurlara binelim, tütsün bacamız,
Cigaramız
Hani biraz da çakırsak eğer
Elleşmesin bize kimse
***
Ay geceden ötede, uzakta
Bir küçük pervaz önünde, vapurlar
Sardunyam bana küsmüş, ağlar
Dayanmaz artık adam, ağlar
Dayanmaz İstanbul, ağlar
***
Ay geceden ötede, uzakta
Bir küçük pervaz önünde, vapurlar
Sardunyam bana küsmüş, ağlar
Dayanmaz artık adam, ağlar
Dayanmaz İstanbul, ağlar