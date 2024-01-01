Beni Biraz Böyle Hatırla Şarkı Sözleri
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Emre Aydın
Beni Biraz Böyle Hatırla
-
Dağılmış eşyalar dört bir yana
Sessizliğimiz uykusuzluktan değil
Toplasan iki kişi eder miyiz hala
Beni biraz böyle hatırla
***
Biliyorum birkaç kere açılmaz hiçbir bavul
Biliyorum çalışmaz saatler geri
Bu ev, ev değil artık
Biliyorum çok üzgünüm
Karşımdasın ama bak yoksun burada
***
Hatırla kaybettiğin her şey gibi
Yalancı bir korkak belki
Böyle hatırla
Sarılıp kendine sıkıca
Bu hayat benim değil de
Beni biraz da böyle hatırla
-
Durdu zaman bir şey diyemedim
Gitmek istedin ve gittin
Aynı gökyüzünde, ayrıydı güneşin
Söyle bari iyi misin ?
Burası soğuk , soğuk odalar
Yoksun neye yarar
Örtünsem kat kat yorganlar aman
Soğuk , soğuk olanlar
Vurdum dibe kadar
Halimden yalnız uyuyanlar anlar
Soğuk , soğuk odalar
Yoksun neye yarar
Örtünsem kat kat yorganlar aman
soğuk , soğuk olanlar
Vurdum dibe kadar
Halimden yalnız uyuyanlar anlar