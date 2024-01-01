Emre Aydın

Biliyorum aslinda, Kimse gerçekten sevmez kimseyi ...) *** Beni vurup yerde bırakma Katlanamıyorum hiçbir yokluğuna Beni vurup yerde bırakma İçim bağırdı da ben diyemedim ya *** Milyon şey var aklımda Gitmeseydin dinlerdin Beni düşün bir kez de Diye başlamak isterdim *** İyi bak kendine bile diyemiyorum İyi bak kendine bile diyemiyorum Konuşsam faydasız ya ama susamıyorum *** Beni vurup yerde bırakma Katlanamıyorum hiçbir yokluğuna Beni vurup yerde bırakma İçim bağırdı da ben diyemedim ya *** Bir tek şey var aslında Eğer konuşabilseydim Beni böyle bırakma Diye haykırmak isterdim *** İyi bak kendine bile diyemiyorum İyi bak kendine bile diyemiyorum Konuşsam faydasız ya ama susamıyorum *** Beni vurup yerde bırakma Katlanamıyorum hiçbir yokluğuna Beni vurup yerde bırakma İçim bağırdı da ben diyemedim ya *** Beni vurup yerde bırakma Katlanamıyorum hiçbir yokluğuna Beni vurup yerde bırakma İçim bağırdı da ben diyemedim ya