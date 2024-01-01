Beni Vurup Yerde Bırakma Şarkı Sözleri
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Emre Aydın
Beni Vurup Yerde Bırakma
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Biliyorum aslinda,
Kimse gerçekten sevmez kimseyi ...)
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Beni vurup yerde bırakma
Katlanamıyorum hiçbir yokluğuna
Beni vurup yerde bırakma
İçim bağırdı da ben diyemedim ya
***
Milyon şey var aklımda
Gitmeseydin dinlerdin
Beni düşün bir kez de
Diye başlamak isterdim
***
İyi bak kendine bile diyemiyorum
İyi bak kendine bile diyemiyorum
Konuşsam faydasız ya ama susamıyorum
***
Beni vurup yerde bırakma
Katlanamıyorum hiçbir yokluğuna
Beni vurup yerde bırakma
İçim bağırdı da ben diyemedim ya
***
Bir tek şey var aslında
Eğer konuşabilseydim
Beni böyle bırakma
Diye haykırmak isterdim
***
İyi bak kendine bile diyemiyorum
İyi bak kendine bile diyemiyorum
Konuşsam faydasız ya ama susamıyorum
***
Beni vurup yerde bırakma
Katlanamıyorum hiçbir yokluğuna
Beni vurup yerde bırakma
İçim bağırdı da ben diyemedim ya
***
Beni vurup yerde bırakma
Katlanamıyorum hiçbir yokluğuna
Beni vurup yerde bırakma
İçim bağırdı da ben diyemedim ya