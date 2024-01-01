Emre Aydın

Bir Pazar Kahvaltısı Ft Model Uyurken izliyorum en sevdiğim hâlini Saçların dağınık, yüzünde yastık izi Bir pazar kahvaltısı gibi *** Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının Arasında olduğu kadar bi' aşktı bizimkisi Bir pazar gecesi uykusu gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Uyurken izliyorum en sevdiğim hâlini Saçların dağınık, yüzünde yastık izi Bir pazar kahvaltısı gibi *** Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının Arasında olduğu kadar bi' aşktı bizimkisi Bir pazar gecesi uykusu gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Bitmesi gerek artık Anlıyoruz ikimiz de O zaman neden hâlâ Ağlıyoruz ikimiz de? *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi

Bana Göresin Seçkin bir yerdesin Gönlüme taht kurmuşsun Aradım yıllarca sonunda seni buldum *** Seçkin bir yerdesin Gönlüme taht kurmuşsun Aradım yıllarca sonunda seni buldum *** Şans güldü bana da tanrıya şükür olsun Yıllarca beklemeye değdi çıktın karşıma Şans güldü bana da tanrıya şükür olsun Yıllarca beklemeye değdi çıktın karşıma *** Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar *** Seçkin bir yerdesin Gönlüme taht kurmuşsun Aradım yıllarca sonunda seni buldum *** Şans güldü bana da tanrıya şükür olsun Yıllarca beklemeye değdi çıktın karşıma Şans güldü bana da tanrıya şükür olsun Yıllarca beklemeye değdi çıktın karşıma *** Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar *** Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar Bana göresin

Can Kuşum Bir insanın nefes aldığı an var ya Senle olmak o anı yaşamak demek Gözlerinin içindeki parıltıyı Gördüğümden beri aklım başım karıştı Benim aşkımsın istemem başkasını *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Hayatımın hem anlamı hem neşesi Oluverdin gördüğüm günden beri Şarkılarda seni düşündüm durdum Gecelerimin parlayan yıldızı oldun Benim aşkımsın istemem başkasını *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun

Gelen Olmadı Günlerce bekledim, boşuna onu Yokluğu getirdi benim sonumu Bu da bana kaderin bir oyunu Beni güldürmeye gelen olmadı *** Ağladım olmadı, sızladım olmadı Yalvardım Allah'ıma gelen olmadı Ağladım olmadı, sızladım olmadı Yalvardım Allah'ıma gelen olmadı *** Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü Haykırdım, yanıma gelen olmadı *** Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü Bekledim, yanıma gelen olmadı *** Günlerce bekledim, boşuna onu Yokluğu getirdi benim sonumu Bu da bana kaderin bir oyunu Beni güldürmeye gelen olmadı *** Ağladım olmadı, sızladım olmadı Yalvardım Allah'ıma gelen olmadı *** Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü Haykırdım, yanıma gelen olmadı *** Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü Bekledim, yanıma gelen olmadı *** Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü Haykırdım, yanıma gelen olmadı

Hain Geceler Geceler düşmandır bundan sonra bana Yaşamak artık haram sensiz buralarda Hayaller kurardık günlerce baş başa Seni alıp götürdüler, kaldım bir başıma *** Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler

Hani Bekleyecektin Kimseye değil, sana isyanım Güzel günleri, anar ağlarım *** Anlamadın ki ona yanarım Sen benim gönlümde, yaralar açtın Anlamadın ki ona yanarım Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın *** Unut demekle olmuyor Güneş doğmuyor günlere Kara bahtım çok yara aldı Zor günde vardın hani nerde *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Kimseye değil, sana isyanım Güzel günleri, anar ağlarım *** Anlamadın ki, ona yanarım Sen benim gönlümde, yaralar açtın Anlamadın ki ona yanarım Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın *** Unut demekle olmuyor Güneş doğmuyor günlere Kara bahtım çok yara aldı Zor günde vardın hani nerde *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın

Köle Gibi Hayattan bezmiş bir köle gibi Yaşıyorum niye? Güneşim batık doğmuyor ağlıyorum gündüz gece İçimdeki şu yangını sormaz hiç kimse Bir de bana sorun dostlar, çekilmez çile *** Niye bana gelmiyorsun? Hiç mi beni sevmiyorsun? Zor mu gelir bütün bunlar Niye susup söylemiyorsun? *** Meyler çare bulamadı Dostlarım arayıp sormadı Ağladım sabaha kadar Gözyaşımı silen olmadı *** Sessizliğini dinlemek bile çok güzeldi Sensiz yaşamak hayatın en çekilmez derdi oldu Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde Bir başımayım koskoca evrende Biri olsun istiyorum; hem dost hem sevgili Hem de deva dertlerime...

Nazara mı Geldik Cümle alem gıpta eder Özenirdi aşkımıza Beni sana Seni bana Pek hoş görürlerdi canım *** Dertten uzak, çok mutluyduk Ne olduysa oldu bir anda Yollarımız ayrıldı Kalakaldık çok uzakta *** Göze geldik Söze geldik Bu aşkın sonu böyle miydi? Göze geldik Söze geldik Bu aşkı kimse çekemedi *** Ona, şuna, buna, başkalarına Yar etmem seni Bizim aşkımız çok güzeldi Ah be güzelim nazara mı geldik? *** Ona, şuna, buna, başkalarına Yar etmem seni Bizim aşkımız çok güzeldi Ah be güzelim nazara mı geldik? *** Cümle alem gıpta eder Özenirdi aşkımıza Beni sana Seni bana Pek hoş görürlerdi canım *** Dertten uzak, çok mutluyduk Ne olduysa oldu bir anda Yollarımız ayrıldı Kalakaldık çok uzakta Göze geldik Söze geldik Bu aşkın sonu böyle miydi? *** Ona, şuna, buna, başkalarına Yar etmem seni Bizim aşkımız çok güzeldi Ah be güzelim nazara mı geldik? *** Ona, şuna, buna, başkalarına Yar etmem seni Bizim aşkımız çok güzeldi Ah be güzelim nazara mı geldik? *** Ona, şuna, buna, başkalarına Yar etmem seni Bizim aşkımız çok güzeldi Ah be güzelim nazara mı geldik? Ah be güzelim nazara mı geldik? Ah be güzelim...

Can Feda Yoluna Mazide kalanlar çıkmaz aklımdan Yarım kalan aşkın tadı bağrımda Ayrılık sebebi hala bilinmez Ben de sevdim sen de, kimse çekemez *** Sensiz bir dünyayı hiç sevmiyorum Sensiz yaşamayı istemiyorum Karşıma çıkmanı hep bekliyorum Allah'ıma yalvarıp gönder diyorum *** Ölürüm ben yine vazgeçmem senden Seviyorum seni can feda yoluna

Yeminim Olsun Ne dağlar denizler derdime çare Bulmadı bulamaz yanar ağlarım Bana senden başka derman olacak Kimseyi ne sevdim ne de tanıdım *** Gözlerim arıyor, yürek dayanmaz Gönül bu uslanmaz, ferman tanımaz Kendimden bile çok sevmiştim seni Bir daha yaşamak zor bu sevgiyi *** Kendimden bile çok sevmiştim seni Bir daha yaşamak zor bu sevgiyi *** Yine gel canım kurtar bu acılardan Geri gel gülüm vazgeç şu gururundan Bana son bir şans versen Beni bir kez daha sevsen Yoluna canım fedadır yeminim olsun *** Yine gel canım kurtar bu acılardan Geri gel gülüm vazgeç şu gururundan Bana son bir şans versen Beni bir kez daha sevsen Yoluna canım fedadır yeminim olsun *** Ne dağlar denizler derdime çare Bulmadı bulamaz yanar ağlarım Bana senden başka derman olacak Kimseyi ne sevdim ne de tanıdım *** Gözlerim arıyor, yürek dayanmaz Gönül bu uslanmaz, ferman tanımaz Kendimden bile çok sevmiştim seni Bir daha yaşamak zor bu sevgiyi *** Yine gel canım kurtar bu acılardan Geri gel gülüm vazgeç şu gururundan Bana son bir şans versen Beni bir kez daha sevsen Yoluna canım fedadır yeminim olsun *** Yine gel canım kurtar bu acılardan Geri gel gülüm vazgeç şu gururundan Bana son bir şans versen Beni bir kez daha sevsen Yoluna canım fedadır yeminim olsun

Tövbekar Gözlerim doluyor utanıyorum Gözlerim doluyor utanıyorum ağlamaya Sen dururken karşımda Gözlerim doluyor utanıyorum ağlamaya Eski günlerin hatırına *** Uçup gitti masalımız Geriye kaldı acılarımız Senden sonra tövbekarım Boynu bükük duruşumla Doğrularla yanlışlarla Senden sonra tövbekarım *** Şu hayatta ağlamak Ve gülmek çok zor bana Duygularım kayıplara karıştı Bu baharda Uçup gitti masalımız Geriye kaldı acılarımız Senden sonra tövbekarım Boynu bükük duruşumla Doğrularla yanlışlarla Senden sonra tövbekarım

Son Şans Yıllar yılı sana gönül verdim de ne oldu? Kadir kıymet bilmez şu var beni mi buldu? Kalbimdeki pencereyi kapattım sandım Çıkagel apansızın yine karıştım *** Gözlerini unuturken duydum sözlerini Madem ki bir daha çıktın sen karşıma Al beni koynuna *** İşte son şans sana verdiğim gülüm Sabrım taştı ne olur etme zulüm Dünya kalmaz kalmadı hiç kimseye Vurdumduymaz olma, inat etme gülüm.