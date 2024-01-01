Emre Aydın

Uyurken izliyorum en sevdiğim hâlini Saçların dağınık, yüzünde yastık izi Bir pazar kahvaltısı gibi *** Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının Arasında olduğu kadar bi' aşktı bizimkisi Bir pazar gecesi uykusu gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Uyurken izliyorum en sevdiğim hâlini Saçların dağınık, yüzünde yastık izi Bir pazar kahvaltısı gibi *** Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının Arasında olduğu kadar bi' aşktı bizimkisi Bir pazar gecesi uykusu gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Bitmesi gerek artık Anlıyoruz ikimiz de O zaman neden hâlâ Ağlıyoruz ikimiz de? *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi *** Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Kimse senin gibi