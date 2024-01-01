Bir Pazar Kahvaltısı Ft.model Şarkı Sözleri
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Emre Aydın
Bir Pazar Kahvaltısı Ft.model
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Uyurken izliyorum en sevdiğim hâlini
Saçların dağınık, yüzünde yastık izi
Bir pazar kahvaltısı gibi
***
Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının
Arasında olduğu kadar bi' aşktı bizimkisi
Bir pazar gecesi uykusu gibi
***
Ne yaparsam olmuyor
Olmuyor eskisi gibi
Güldürmüyor, ağlatmıyor
Kimse senin gibi
***
Ne yaparsam olmuyor
Olmuyor eskisi gibi
Güldürmüyor, ağlatmıyor
Kimse senin gibi
***
Uyurken izliyorum en sevdiğim hâlini
Saçların dağınık, yüzünde yastık izi
Bir pazar kahvaltısı gibi
***
Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının
Arasında olduğu kadar bi' aşktı bizimkisi
Bir pazar gecesi uykusu gibi
***
Ne yaparsam olmuyor
Olmuyor eskisi gibi
Güldürmüyor, ağlatmıyor
Kimse senin gibi
***
Ne yaparsam olmuyor
Olmuyor eskisi gibi
Güldürmüyor, ağlatmıyor
Kimse senin gibi
***
Bitmesi gerek artık
Anlıyoruz ikimiz de
O zaman neden hâlâ
Ağlıyoruz ikimiz de?
***
Ne yaparsam olmuyor
Olmuyor eskisi gibi
Güldürmüyor, ağlatmıyor
Kimse senin gibi
***
Ne yaparsam olmuyor
Olmuyor eskisi gibi
Güldürmüyor, ağlatmıyor
Kimse senin gibi
***
Ne yaparsam olmuyor
Olmuyor eskisi gibi
Güldürmüyor, ağlatmıyor
Kimse senin gibi
***
Ne yaparsam olmuyor
Olmuyor eskisi gibi
Güldürmüyor, ağlatmıyor
Kimse senin gibi