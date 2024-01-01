Emre Aydın

Bir Teselli Ver (O G) Bir teselli ver Bir teselli ver Yarattığın Mecnun'a Bir teselli ver *** Sevenin halinden Sevenler anlar Gel gör şu halimi Bir teselli ver *** Aramızda başka Biri var ise Tertemiz aşkımı Bana geri ver *** Ben zaten her acının Tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen Derdinle yoğrulmuşum *** Gülemem sevgilim Ben sensiz ah yaşayamam Yaşayamam *** Bana ne gerek Bana ne gerek Senin aşkından başka Bana ne gerek *** Aşkın zehir olsa Yine içerim Yolun ecel olsa Korkmam geçerim *** Yeter ki sevdim de Ben bu aşk ile Dünyanın kahrına Gülüp geçerim *** Ben zaten her acının Tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen Derdinle ile yoğrulmuşum *** Gülemem sevgilim Ben sensiz ah yaşayamam Yaşayamam yaşayamam

Kaderimin Oyunu (O G) Ne sevenim var ne soranım var Öyle yalnızım ki Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok Öyle dertliyim ki *** Bana kaderimin bi' oyunu mu bu? Aldı sevdiğimi, verdi zulumu Dünyaya doymadan geçip gideceğim Yoksa yaşamanın kanunu mu bu? *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Of Bu yalnızlık, bu dertler Bu dertler *** Bıktım artık *** Bekleyeceğim, bekleyeceğim Geri dönmese bile Alıştım kaderin zulmüne artık Bana gülmese bile *** Geri dönmez artık giden sevgililer Her ümit ufkunda ağlıyor gözler Bitmeyen çilenin, derdin sarhoşuyum Kahredip geçiyor en güzel günler *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Of Bu yalnızlık, bu dertler *** Bıktım artık *** Bu dertler *** Bıktım artık

Dünya Dönüyor Sen ne dersen de Sen ne dersen de *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Yalan değil, yalan değil Seni sevdiğim yalan değil Kahrolduğum yalan değil Duyarsam bir gün başka sevgili bulduğunu yalan değil *** Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun Bırak beni hâlime *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Unutacağım, unutacağım Gözlerinin rengini Acı veren sevgini Karar verdim artık, senin her şeyini unutacağım *** Kader değil, kader değil İçimdeki duygular Kaybettiğim umutlar Zalimce imzalanan o acı hatıralar kader değil *** Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun Bırak beni hâlime *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de

Hayat Devam Ediyor (O G) Üzülme kahretme kaybettim onu diye Kendini yok etme artık yok diye Yazıktır canına ömrüne yazık Hediye Tanrı'dan bu can hediye Yazıktır canına ömrüne yazık Hediye Tanrı'dan bu can hediye *** Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor Üzülme üzülme kahretme kahretme ağlama ağlama Hayat devam ediyor hayat devam ediyor *** Çıkmaz bir sokağa girip de kalsan da Pişmanlık duyduğun bir hata yapsan da Ümitler bizimdir çareler bizim Gönülden çok derin yaralar alsan da Ümitler bizimdir çareler bizim Gönülden çok derin yaralar alsan da *** Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor Üzülme üzülme kahretme kahretme ağlama ağlama Hayat devam ediyor hayat devam ediyor

Kabahat Seni Sevende (O G) Hayat rüya gibi, aşk bi' kumar gibi Kaybettim seni sevgili Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden Kahrettin beni sevgili *** Aşk dolu geceler Kadar yalnızım Sensizim Sensiz *** Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim Sen mesut ol diye ben kendi kendimi Kaderimle avutup nasıl da harap ettim *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bi' gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde *** Sen başka dünyada, ben sanki rüyada Bilemedim ey sevgili Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın? Bulamadım ey sevgili *** Aşk dolu geceler Kadar yalnızım Sensizim Sensiz *** Her nereye baksam acı hatıran var Mazi hançer gibi derinden yaralar Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde

Gitti De Gitti (O G) Gitti de gitti sevgilim gitti, Ardına bile bakmadan gitti de gitti, Bu gönül onundu almadan gitti, En güzel ümidimi en güzel yıllarımı çaldı da gitti, *** Bir gönül oyunu oynamıştı benimle, Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle, Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine, Baş başayım talihimin en acı kaderiyle, *** Beklemek faydasız, dönmeyeceksin, Anladım ki beni inandım ki beni sevmeyeceksin, Başka bir sevgili bulmuşsun dediler, Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin, Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin, *** Bir gönül oyunu oynamıştı benimle, Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle, Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine, Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,