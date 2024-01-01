Bu Sefer Sorun Bende Şarkı Sözleri
Emre Aydın Bu Sefer Sorun Bende şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Aydın Bu Sefer Sorun Bende şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Sefer Sorun Bende sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Aydın
Bu Sefer Sorun Bende
Tüm Şarkıları
-
Kala kala bana bir şarkıdan
Birkaç yalan birkaç kırık an
Çarparım kendime, soramam
***
Kana kana bana hep kanayan
Birkaç hüsran unutulmayan
Batarım kendime duramam
***
Bu sefer sorun bende
Doğrularımın doğru olmadığı nedenle
Yola çıktım dert kederlerle
Bu uzak tuttu beni sevenlerden
***
Bu sefer sorun bende
Üzülen de kıran da ben oldum genelde
Ağzım iyi laf yapardı bazen ama
Bendeydi sorun hep en temelde
***
Kimleri kimleri kırıp döktüm
Yapıp yıktım
Huzur her nerdeyse
Ben orda bi' o kadar azım şimdi
***
Sırtı dönmüş tüm duvarların
Vicdan muhasebe de
Baş ağrısı ve kapı gıcırtıları
Çığlık çığlığa ilkel yanım
Geçmişte anlaşılmadığımı düşünürdüm
Meğer anlamamışım hiç insanları
***
Rakı ve karanlıklarım
Yaşamak için
Unutmak gerekirmiş yaşanmışlıkları
***
Kala kala bana bir şarkıdan
Birkaç yalan birkaç kırık an
Çarparım kendime, soramam
Kana kana bana hep kanayan
Birkaç hüsran unutulmayan
Batarım kendime duramam
***
Düşemem
Düşersem kalkamam
Düşemem
Düşersem kalkamam
***
Kırgınlığım üstümde
Kendime küstüm ben
Dert derya deniz olsa ne olur ulan
Okyanusta yüzdüm ben
Paranoyalardan arınmak
Yaklaşmak gerçeğe
Artık kimseyi kırmamak için
Ardıma bıraktım her şeyi
***
Yüzümde zamanın izi
Yine de dik duramazsam yazık
En çok da sevdiğini söyleyenler
İlk unutmaya başlar asıl
***
İnsanı insan yapan da maalesef
Bu boktan doğası
Velhasıl gitmek her zaman
Merhaba merhabadan daha sık
***
Kala kala bana bir şarkıdan
Birkaç yalan birkaç kırık an
Çarparım kendime, soramam
***
Kimleri kimleri kırıp döktüm
***
Kana kana bana hep kanayan
Birkaç hüsran unutulmayan
Batarım kendime duramam
Çığlık çığlığa ilkel yanım
***
Düşemem
Düşersem kalkamam
Düşemem
Düşersem kalkamam
***
Bu sefer sorun bende