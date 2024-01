Emre Aydın

Kala kala bana bir şarkıdan Birkaç yalan birkaç kırık an Çarparım kendime, soramam *** Kana kana bana hep kanayan Birkaç hüsran unutulmayan Batarım kendime duramam *** Bu sefer sorun bende Doğrularımın doğru olmadığı nedenle Yola çıktım dert kederlerle Bu uzak tuttu beni sevenlerden *** Bu sefer sorun bende Üzülen de kıran da ben oldum genelde Ağzım iyi laf yapardı bazen ama Bendeydi sorun hep en temelde *** Kimleri kimleri kırıp döktüm Yapıp yıktım Huzur her nerdeyse Ben orda bi' o kadar azım şimdi *** Sırtı dönmüş tüm duvarların Vicdan muhasebe de Baş ağrısı ve kapı gıcırtıları Çığlık çığlığa ilkel yanım Geçmişte anlaşılmadığımı düşünürdüm Meğer anlamamışım hiç insanları *** Rakı ve karanlıklarım Yaşamak için Unutmak gerekirmiş yaşanmışlıkları *** Kala kala bana bir şarkıdan Birkaç yalan birkaç kırık an Çarparım kendime, soramam Kana kana bana hep kanayan Birkaç hüsran unutulmayan Batarım kendime duramam *** Düşemem Düşersem kalkamam Düşemem Düşersem kalkamam *** Kırgınlığım üstümde Kendime küstüm ben Dert derya deniz olsa ne olur ulan Okyanusta yüzdüm ben Paranoyalardan arınmak Yaklaşmak gerçeğe Artık kimseyi kırmamak için Ardıma bıraktım her şeyi *** Yüzümde zamanın izi Yine de dik duramazsam yazık En çok da sevdiğini söyleyenler İlk unutmaya başlar asıl *** İnsanı insan yapan da maalesef Bu boktan doğası Velhasıl gitmek her zaman Merhaba merhabadan daha sık *** Kala kala bana bir şarkıdan Birkaç yalan birkaç kırık an Çarparım kendime, soramam *** Kimleri kimleri kırıp döktüm *** Kana kana bana hep kanayan Birkaç hüsran unutulmayan Batarım kendime duramam Çığlık çığlığa ilkel yanım *** Düşemem Düşersem kalkamam Düşemem Düşersem kalkamam *** Bu sefer sorun bende