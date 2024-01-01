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7/24 Dinle Eylül Geldi Sonra

Eylül Geldi Sonra Şarkı Sözleri

Emre Aydın Eylül Geldi Sonra şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Aydın Eylül Geldi Sonra şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eylül Geldi Sonra sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Aydın

Emre Aydın

Eylül Geldi Sonra

  • Buralar Yalan

  • Bıttı Tebrıkler

  • Aksamlarda Parmak Izlerın

  • Eyvah

  • Ses Ver

  • Geceler Kara Tren

  • Eylül

  • Belalım

  • Artık Özlemek İstemiyorum

  • Sen Gitme

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