Emre Aydın

Ekimdi di mi? Gözlerim loş Kursağımda hayal kırıklıkları *** Seni görmüştüm Yanında biri Biliyordum her şeyin, her şeyin sonu *** Ve ben şaşırmadım da parçalandım. Sen mutlu ol dedim, Ve ben hem özledim hem de nefret ettim Yoruldum kendimden *** Hem senle hem sensiz Hem senle hem sensiz *** Ekimdi di mi? Çok içmiştim, Kırıp döktüm elimde kalanları *** Seni görmüştüm Yanında biri Benim için her şeyin, her şeyin sonu *** Ve ben alışmadım da parçalandım. Kaybolmak istedim Ve ben hem özledim hem de nefret ettim Ve bıktım kendimden *** Hem senle hem sensiz Hem senle hem sensiz *** Gitmekse eğer, giderim demiştim Gitmeyi de ben sende kaybettim *** Hem senle hem sensiz Hem senle hem sensiz Yoruldum kendimden, Yoruldum kendimden…