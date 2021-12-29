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7/24 Dinle Emre Aydın

Emre Aydın

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01

Ve Gülümse Şimdi

Emre Aydın 04:24
02

Tam Dört Yıl Olmuş

Emre Aydın 03:57
03

Geniş Zamanlar Yok

Emre Aydın 03:54
04

Dipteyım Sondayım Depresyondayım

Emre Aydın 04:10
05

Bu Sefer Sorun Bende

Emre Aydın 03:35

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Çalma Listeleri

Aşka Küsmüş

Aşka Küsmüş

Emre Aydın

Emre Aydın

Akustik | Slow

Akustik | Slow

Sonsuz Aşk

Sonsuz Aşk

Sert Rüzgarlar

Sert Rüzgarlar

Dönüş Yok

Dönüş Yok

Best of 2000'ler | Türkçe Rock

Best of 2000'ler | Türkçe Rock

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