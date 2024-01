Emre Aydın

Sen değiştin, her şey değişti, Daha güzeldi, daha incelikli, Zaman yoktu örneğin saçlarında, Beni sevmiştin hatta. *** Eylül geldi sonra, bir anda, Sensiz oldum, siyah oldum, Hem yandım hem kayboldum. Eylül geldi sonra, bir anda, Sorular sordum, yoruldum, Hem yıllandım hem çocuktum. *** Ben değiştim, her şey değişti, Daha gerçekti, daha temizdi, Zaman yoktu örneğin saçlarında, Beni sevmiştin hatta. *** Eylül geldi sonra, bir anda, Sensiz oldum, siyah oldum, Hem yandım hem kayboldum. Eylül geldi sonra, bir anda, Sorular sordum, yoruldum, Hem yıllandım hem çocuktum.

Duvarları ördüm köprüler yıktım Döndüm bi baktım hiçbir şeyi unutmamışım Eğer her şey bitiyorsa bitsin artık yokluğunda Eğer her şey bitiyorsa beni bırakma burada *** Çocuklar toplanıp gittiler içimden Dünle unutmak arasındayım şimdi Sen yoksun inan bi tek sen lazımken Bi ses ver yapma burada bırakma bizi Ses ver, ses ver *** Yeminler ettim ve çok konuştum Döndüm bi baktım hiçbir şey söylememişim Eğer her şey bitiyorsa bitsin artık yokluğunda Eğer Her Şey Bitiyorsa beni bırakma burada *** Çocuklar toplanıp gittiler içimden Dünle unutmak arasındayım şimdi Sen yoksun inan bi tek sen lazımken Bi ses ver yapma burada bırakma bizi Ses ver, ses ver, ses ver, sesver