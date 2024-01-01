Güllerim Soldu Şarkı Sözleri
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Emre Aydın
Güllerim Soldu
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Güllerim soldu kaldırımlarda
Gonca yüklü dallarıma ayaz vurdu
Demlerim oldu son akşamlarda
Bir nefeslik duraklarda çiçek açtım
***
Bir tek sana güvenmiştim
Öncem yoktu sonram yoktu
Soyundum, sevinç giyindim
Sevinmek sanki bir suçtu
***
Hani her şeyindim ben senin
Hani kor dudaklındım
Hani karlarda açan çiçektim
Vazgeçilmezdim