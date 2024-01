Emre Aydın

Güllerim soldu kaldırımlarda Gonca yüklü dallarıma ayaz vurdu Demlerim oldu son akşamlarda Bir nefeslik duraklarda çiçek açtım *** Bir tek sana güvenmiştim Öncem yoktu sonram yoktu Soyundum, sevinç giyindim Sevinmek sanki bir suçtu *** Hani her şeyindim ben senin Hani kor dudaklındım Hani karlarda açan çiçektim Vazgeçilmezdim

O an kapanırken perdeler Sen gelirsin aklıma İyi bitsin hikayen Yolun açık olsun senin. *** O an kapanırken perdeler Ucu kırıksa eğer kalbimin Sen görürsün sadece Sana kalır sensizliğim. *** Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kaçamam Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kalamam. *** O an kapanırken perdeler Hayatta değilsem bile Ölmek için çok erken Beklemem hiç bunu benden. *** Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kaçamam Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kalamam.