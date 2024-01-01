Emre Aydın

-
İs karası gibiyim o temiz ellerinde
Dil yarası gibiyim bu masum sözlerinde
Kal deme hiç, bunu benden isteme
Sus bu gece
Bana aşktan sakın hiç bahsetme
***
Dur bu gece
Bana dokunma, beni delirtme
Sana boşuna umut vermek istemem
***
Çağıran bir şeyler var hep
Beni uzak şehirlerde
Bana ait bir şeyler var
O sert gülüşlerde
***
Sen yine olduğun gibi kal , benim için sakın değişme
Giderim bugün ha yarın hareket vakti gelince
***
Sen yine olduğun gibi kal , misafirim bu şehirde
Bir el sallarsın yeter hareket vakti gelince
***
Mum gibiyim
Senin ışıl ışıl gözlerinde
Kum gibiyim
Uçsuz bucaksız o çöllerinde
Kış gibiyim
Yakan yaz güneşinde
Hırsız gibiyim
Kadehteki o ruj izlerinde
Dil gibiyim
Yanağındaki o beninde
***
Kal deme hiç,
Bunu benden isteme
-
Belki bir gün özlersin
Başka adamlarla
Başka şehirlerde
Yürürken
Okuduğun ilk roman
Sevdiğin ilk adam
Yasal acılarından
Hatta yalnızlıktan
Belki dolar gözlerin
Başka adamlara
Başka şehirlerde
Belli etmezsin
Belki bir gün özlersin
***
Sil gözünün yalnızlıklarını
O an fısılda duvarlara adımı
Bin bıçak var sırtımda
Biniyle de adaşsın
Her biri hayran sana
***
Belki bir gün özlersin
Başka adamlarla
Başka şehirlerde
Yürürken
Seçtiğin bu hayat
Geçtiğin son adam
Yasal acılarından
Hatta yalnızlıktan
Sessiz harfler seçersin
Başka adamlara
Başka şehirlerde
Belli etmezsin
Belki bir gün özlersin
***
Sil gözünün yalnızlıklarını
O an fısılda duvarlara adımı
Bin bıçak var sırtımda
Biniyle de adaşsın
Her biri hayran sana
-
Git gideceksen bekleme
Farklı değilsin sen de
Gideceksen bekleme
***
“Adam olmaz” dedin senden
“Adam nedir” dedim içimden
Fark etmezdi değişseydim
Güvenseydim ya da salıverseydim
***
Git gideceksen bekleme
Farklı değilsin sen de
Gideceksen bekleme
***
Git gideceksen bekleme
Başka bir şey söyleme
Gideceksen bekleme
***
“Artık olmaz” dedin senle
“Çok eskitti beni bu hikaye”
“Tamam” dedim “tamam kabul”
Laf anlatılmaz ki gerçeğe
***
Ben üşümem sen geç beni
Sıkı giyin kandırma kendini
Bir şairin şiirinden ibaret
Tüm bildiğin büyük ihtimalle
-
Yapma, dokunma
Kim dokunduysa sana ona git
Nerede unuttuysan beni orada kal
Ezdirmem kendimi sana
***
“Yaptım, çünkü âşık oldum” deme, konuşma
Ona öyle demezler buralarda
Âlem inansa sözüne ben inanmam
***
Beş para eder mi varlığın
Ki yokluğun beni acıtsın?
Âlem eğilsin önünde, ben eğilmem
***
Yapma, dokunma
Kim dokunduysa sana ona git
Nerede unuttuysan beni orada kal
Ezdirmem kendimi sana
***
Sen öğrettin bana ağlamayı,
Başıma yastık basıp hıçkırmayı
Âlem affetse seni ben affetmem
***
Onlar gibi değilim ben;
Adam olmadı hâlâ benden
“Adam” kölen olsun senin, ben olmam
***
Yapma, dokunma
Kim dokunduysa sana ona git
Nerede unuttuysan beni orada kal
Ezdirmem kendimi sana
-
Ölsem, ölsem, ölsem... hemen şimdi
Kaçsam, gitsem, kaçsam... tam da şimdi
***
Bu kez pek bir afili yalnızlık
Aldatan bir kadın kadar düşman
Ağzı bozuk üstelik... bırakmıyor acıtmadan
Bu kez pek bir afili yalnızlık
Ağlayan bir kadın kadar düşman
Tuzaklar kurmuş üstelik
Bırakmıyor acıtmadan
***
Bitiyorum her nefeste
Ne halim varsa gördüm
Çok koştum, çok yoruldum
Ve şimdi ben de düştüm...
***
Sövdüm, sövdüm, sövdüm… ben dünyaya
Acılara, sokaklara, ait olmaya, insanlara
***
Bu kez pek bir afili yalnızlık
Aldatan bir kadın kadar düşman
Ağzı bozuk üstelik... bırakmıyor acıtmadan
Bu kez pek bir afili yalnızlık
Ağlayan bir kadın kadar düşman
Tuzaklar kurmuş üstelik
Bırakmıyor acıtmadan
***
Bitiyorum her nefeste
Ne halim varsa gördüm
Çok koştum, çok yoruldum
Ve şimdi ben de düştüm...
***
Değmezmiş hiç uğraşmaya
Bu kez mecalim yok hiç dayanmaya... dayanmaya...
***
Bitiyorum her nefeste
Ne halim varsa gördüm
Çok koştum, çok yoruldum
Ve şimdi ben de düştüm...
-
Sakın ağlama, tanıdık yalnızlık, evvel Allah tanıştık evvelden
Kokunu bırakma, çok sevdim kokunu, bilemezsin al götür kokunu
***
Çocuktun hep sen, elinde balonla... Engel miydim ben? İğne miydim?
Bir bakmışım ki ben, elmalar düşmüş, tükenmişiz, kepenkler inmiş...
***
Ve uğraşmak anlamsız
Yüzündeki yabancı
Her geçen saniye bana daha yabancı.
Ve böyle olmasın bildiğim gibi kal sen
Her geçen saniye daha da zorlaşmasın
Ve gülümse şimdi...
***
Haklıydın hep sen, acılar bedava, mecburduk hep uzaktan bakmaya
Çok yorgunum ben, eski bir saat gibi... hırpalandım İstanbul gibi...
***
Bebeğim...
***
Oyunun en güzel yerinde zil çalınca üzülürdük ya... öyleyim
-
Bu kez anladım
Kuru dallardan yapma Bi köprüden geçiyorum
Ben ordaydım
Erbabı yalnızları Yutan kentler biliyorum
Bu kez anladım
Hüzünlerden bozma Mutluluklar yaşıyorum
***
Ben ordaydım
Acemi aşıkları Boğan sular biliyorum
***
Ne müttefik belli
Ne sığınakların yeri
***
Kaybettim bugün kendimi, hükümsüzdür
Sonu yok bunun, boşluklardan boşluk beğendim
Vazgeçtim bugün herşeyden halsiz şu kalbim
Kan revan içinde hep kanamaz denen yerlerim
***
Hem suçsuz hem güçsüz hem halsiz
***
Bu kez anladım
Kartonlardan yapma Siperlere pusuyorum
***
Ben ordaydım
Huzurlu zamanları Yıkan sonlar biliyorum
-
Kabul ettim hata bende , gelme üstüme
Öldüm zaten kaç gün önce
Aynı anda susunca , aynı anda konuştuk
Duymazdan geldiysek bile
Kabul ettim hata bende , ben gördüm önce
Öldün zaten kaç gün önce
***
Tamam yeter her şey istediğin gibi olsun
Tamam ben zaten öldüm , kalan sağlar senin olsun ...
***
Ne aşk var , ne mutlu sonlar
Dört duvar yalnızlık var
Gücün yetmez kaçmaya
Hapsolursun yalnızlığa
***
Ne aşk var , ne mutlu sonlar
Buz gibi yalnızlık var
Gücün yetmez ısınmaya
Hapsolunca yalnızlığa
***
Kabul ettim hata bende , gelme üstüme
Öldüm zaten kaç gün önce
Aynalarla avunma , göstermezler içini
Hiç çekinme tanı kendini
Tek kişilik eşyalar , küçük küçük bavullar
Hikayenden arda kalan
***
Tamam yeter her şey istediğin gibi olsun
Tamam ben zaten öldüm , kalan sağlar senin olsun ...
***
Ne aşk var, ne mutlu sonlar
Dört duvar yalnızlık var
Gücün yetmez kaçmaya
Hapsolursun yalnızlığa
***
Ne aşk var , ne mutlu sonlar
Buz gibi yalnızlık var
Gücün yetmez ısınmaya
Hapsolunca yalnızlığa
-
Adının karşısında acı yazıyor bütün sözlüklerde
Ne desen küfür gibi , senden yana cümleler bile
***
Gülüşlerim vardı benim ... Ben kimin , ben nerdeyim ?
Tam karşıya geçerken bıraktığın o el benim
***
Bir de sen bırak beni
Unut gittiğin bir yerde
Kim kaldı ki
Çok büyüdüm sayende
***
Tabirim caiz değil , numunem yok , sende kalsın aslım
Müstakil bir masaldı , bitti işte , ben aynı haytayım
***
Gülüşlerim vardı benim ... Ben kimin , ben nerdeyim ?
Tam karşıya geçerken bıraktığın o el benim
***
Bir de sen bırak beni
Unut gittiğin bir yerde
Kim kaldı ki
Çok büyüdüm sayende
-
Karla karışık yağar hüzün
Üstüm başım hep uzun kollu
Benden iyi bilirsin
Anlatmama lüzum var mı?
***
Gözlerim senden sonra
Hep parçalı bulutlu
Sen de baksan görürsün
Bakmaya yüzün var mı?
***
Mutlu muyduk ki? Sade nefes aldık
Bıktım artık uzatma, yaslan bana ağla
***
Kal yanımda böyle sonbahar gelince
Soysuzlar içinde kalma yalnızlığım
Bak yenildik işte
Zamanı gelince kalkarız belki de
Dayan yalnızlığım
***
Uzun yola gitmeden
İki koltuk ayırttım
Seninkisi cam kenarı
Sormana lüzum var mı?
***
Farkı yok ki geçmişten
İlk kez görmüş değilsin
Hiç kuraya girmeden
Hep kısa çöpü çekmişsin