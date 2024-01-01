Her Şey Biraz Hala Sen Şarkı Sözleri
Emre Aydın Her Şey Biraz Hala Sen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Aydın Her Şey Biraz Hala Sen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Her Şey Biraz Hala Sen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Aydın
Her Şey Biraz Hala Sen
-
Akşamdan kalma bugün
Ve bu yağmur yağarsa
Islanır sensizliğim, bugün biraz özledim.
Bugün biraz özledim, başı boş yürüdüm hep.
İçim tenha değil de dışıma kapandım hep.
Yalanım yok. Hiç hâlim yok.
Beni yordu zaman.
Yalanım yok. Hiç hâlim yok.
Beni yordu inan…
***
Ve hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen..
Hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen.
Ve dönmeyecek o gemi yoruldum beklemekten.
***
Yakası açılmamış bir yaz günüyüm artık, biraz sarhoşum sanki..
Biraz da hiç kimseyim.
Hangi tren garındaydı? Kaybettim o gün seni.
Biraz yağmurdun hep sen, biraz yağmur taklidi..
***
Yalanım yok. Hiç hâlim yok.
Beni yordu zaman.
Yalanım yok.. Hiç hâlim yok.
Beni yordu inan…
Ve hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen..
Hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen.
Ve dönmeyecek o gemi yoruldum beklemekten.
Hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen. Hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen
Dönmeyecek o gemi yoruldum beklemekten….
-
Akşamdan kalma bugün
Ve bu yağmur yağarsa
Islanır sensizliğim, bugün biraz özledim.
Bugün biraz özledim, başı boş yürüdüm hep.
İçim tenha değil de dışıma kapandım hep.
Yalanım yok. Hiç hâlim yok.
Beni yordu zaman.
Yalanım yok. Hiç hâlim yok.
Beni yordu inan…
***
Ve hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen..
Hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen.
Ve dönmeyecek o gemi yoruldum beklemekten.
***
Yakası açılmamış bir yaz günüyüm artık, biraz sarhoşum sanki..
Biraz da hiç kimseyim.
Hangi tren garındaydı? Kaybettim o gün seni.
Biraz yağmurdun hep sen, biraz yağmur taklidi..
***
Yalanım yok. Hiç hâlim yok.
Beni yordu zaman.
Yalanım yok.. Hiç hâlim yok.
Beni yordu inan…
Ve hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen..
Hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen.
Ve dönmeyecek o gemi yoruldum beklemekten.
Hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen. Hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen
Dönmeyecek o gemi yoruldum beklemekten….