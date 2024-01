Emre Aydın

Akşamdan kalma bugün Ve bu yağmur yağarsa Islanır sensizliğim, bugün biraz özledim. Bugün biraz özledim, başı boş yürüdüm hep. İçim tenha değil de dışıma kapandım hep. Yalanım yok. Hiç hâlim yok. Beni yordu zaman. Yalanım yok. Hiç hâlim yok. Beni yordu inan… *** Ve hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen.. Hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen. Ve dönmeyecek o gemi yoruldum beklemekten. *** Yakası açılmamış bir yaz günüyüm artık, biraz sarhoşum sanki.. Biraz da hiç kimseyim. Hangi tren garındaydı? Kaybettim o gün seni. Biraz yağmurdun hep sen, biraz yağmur taklidi.. *** Yalanım yok. Hiç hâlim yok. Beni yordu zaman. Yalanım yok.. Hiç hâlim yok. Beni yordu inan… Ve hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen.. Hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen. Ve dönmeyecek o gemi yoruldum beklemekten. Hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen. Hâlâ sen, her şey biraz hâlâ sen Dönmeyecek o gemi yoruldum beklemekten….