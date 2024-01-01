Emre Aydın

Hercai Ft Çelik Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim aaahh. Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim. Gelmeyince derdime yenileri ekledim. *** Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim aaahh. Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim. Gelmeyince derdime, yenileri ekledim. *** Gel yarim ol, sevdalım ol. Sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol. Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol. Sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol. Hercai *** Dolu dolu sevdalar gözlerimde. Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaahh. Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime. Yine sensin tek çare. *** Dolu dolu sevdalar gözlerimde. Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaahh. Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime. Yine sensin tek çare, şu zavallı halime. *** Gel yarim ol, sevdalım ol. Sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol. Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol. Sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol. Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol. Sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol. Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol. Sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol. Hercai

Hercai Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim aaahh. Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim. Gelmeyince derdime yenileri ekledim. *** Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim aaahh. Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim. Gelmeyince derdime, yenileri ekledim. *** Gel yarim ol, sevdalım ol. Sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol. Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol. Sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol. Hercai *** Dolu dolu sevdalar gözlerimde. Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaahh. Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime. Yine sensin tek çare. *** Dolu dolu sevdalar gözlerimde. Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaahh. Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime. Yine sensin tek çare, şu zavallı halime. *** Gel yarim ol, sevdalım ol. Sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol. Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol. Sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol. Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol. Sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol. Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol. Sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol. Hercai

Kim Daha Çok Seviyor Kim her sabah bir karanfil koyar gider başucuna? Kim okşar gözlerini sana her bakışında? Kim her sabah bir karanfil koyar gider başucuna? Kim okşar gözlerini sana her bakışında? *** Kim tapar giyindiğin bir sıradan kazağa Söyle yârim, kim daha çok seviyor? *** Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin "Seviyorum" dersin, eziyetsiz seversin Ah, her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin *** Kim canını hiçe sayar biricik aşkı uğruna? Kim bekler yollarını tüm geceler boyunca Kim canını hiçe sayar biricik aşkı uğruna? Kim bekler yollarını tüm geceler boyunca? *** Kim verir umarsızca her şeyini avucuna? Söyle yârim, kim daha çok seviyor? *** Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin "Seviyorum" dersin, eziyetsiz seversin Ah, her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin

Benimle Kal Hatalıyım biliyorum Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat ver Aşkımın hatırı aşkımız için *** Beni kahkahamla sev hüznümü de benden ayırma Paylaş gözyaşlarımı, taşsın gitsin boş ver aldırma Sen yanımda olmayınca ben; ben değilim benimle kal Benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi, benimle kal Ne olur kaçırma gözlerini, benimle kal Ne olursun ne olur benimle kal Anılarım sevgi dolu *** Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver, Aşkımın hatırı, aşkımız için Beni kahkahamla sev hüznümü de benden ayırma Paylaş gözyaşlarımı, taşsın gitsin boş ver aldırma Sen yanımda olmayınca ben; ben değilim benimle kal Benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi, benimle kal Ne olur kaçırma gözlerini, benimle kal Ne olursun ne olur benimle kal