Emre Aydın

-
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim aaahh.
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim.
Gelmeyince derdime yenileri ekledim.
***
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim aaahh.
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim.
Gelmeyince derdime, yenileri ekledim.
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde.
Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaahh.
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime.
Yine sensin tek çare.
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde.
Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaahh.
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime.
Yine sensin tek çare, şu zavallı halime.
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
-
Kim her sabah bir karanfil koyar gider başucuna?
Kim okşar gözlerini sana her bakışında?
Kim her sabah bir karanfil koyar gider başucuna?
Kim okşar gözlerini sana her bakışında?
***
Kim tapar giyindiğin bir sıradan kazağa
Söyle yârim, kim daha çok seviyor?
***
Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin
Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin
"Seviyorum" dersin, eziyetsiz seversin
Ah, her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
***
Kim canını hiçe sayar biricik aşkı uğruna?
Kim bekler yollarını tüm geceler boyunca
Kim canını hiçe sayar biricik aşkı uğruna?
Kim bekler yollarını tüm geceler boyunca?
***
Kim verir umarsızca her şeyini avucuna?
Söyle yârim, kim daha çok seviyor?
***
Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin
Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin
"Seviyorum" dersin, eziyetsiz seversin
Ah, her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
-
Hatalıyım biliyorum
Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat ver
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Beni kahkahamla sev hüznümü de benden ayırma
Paylaş gözyaşlarımı, taşsın gitsin boş ver aldırma
Sen yanımda olmayınca ben; ben değilim benimle kal
Benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi, benimle kal
Ne olur kaçırma gözlerini, benimle kal
Ne olursun ne olur benimle kal
Anılarım sevgi dolu
***
Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver,
Aşkımın hatırı, aşkımız için
Beni kahkahamla sev hüznümü de benden ayırma
Paylaş gözyaşlarımı, taşsın gitsin boş ver aldırma
Sen yanımda olmayınca ben; ben değilim benimle kal
Benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi, benimle kal
Ne olur kaçırma gözlerini, benimle kal
Ne olursun ne olur benimle kal
-
-
-
Sar beni, ben sana kendimi feda etmişim
Sev beni, bu canı uğruna heba etmişim
Sevgilim, herşeyim, gönlüme taht kuran dilberim
*
Sevdalar aşka doymak için
Vuslatlar, sana kanmak için
Denedim yetmiyor, dertlerim bitmiyor
Bu sizi dinmiyor
*
Ne doyarım, ne kanarım, ben sana dilberim
Vur beni
O gözler, O kaşlar, ne işe yarar
Yor beni
Feryatlar, figanlar, beni oyalar
Sevgilim, her şeyim
Gönlüme taht kuran dilberim
-
-
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim aaahh.
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim.
Gelmeyince derdime yenileri ekledim.
***
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim aaahh.
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim.
Gelmeyince derdime, yenileri ekledim.
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde.
Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaahh.
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime.
Yine sensin tek çare.
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde.
Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaahh.
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime.
Yine sensin tek çare, şu zavallı halime.
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai