Emre Aydın

Sen hiç görmedin Su vermeye benzedik Plastik çiçeklere Hiç görmedin *** Sen hiç görmedin Dans ettik durmadan Kırık camlar üstünde *** Sen öyle Sana benzeyen her şey gibi Erirken avuçlarında ben Unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum *** Sen hiç görmedin Baştan böyle yazılmış Yok kimsesi kimsenin Hiç kimsenin *** Sen hiç görmedin Sonu baştan yazılmış Bitti, bitti, bitti kelimelerim *** Sen öyle Sana benzeyen her şey gibi Erirken avuçlarında Ben unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum Unutuyorum