Hoşçakal Şarkı Sözleri
Emre Aydın Hoşçakal şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Aydın Hoşçakal şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hoşçakal sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen hiç görmedin
Su vermeye benzedik
Plastik çiçeklere
Hiç görmedin
***
Sen hiç görmedin
Dans ettik durmadan
Kırık camlar üstünde
***
Sen öyle
Sana benzeyen her şey gibi
Erirken avuçlarında ben
Unutuyorum
***
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
***
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
***
Sen hiç görmedin
Baştan böyle yazılmış
Yok kimsesi kimsenin
Hiç kimsenin
***
Sen hiç görmedin
Sonu baştan yazılmış
Bitti, bitti, bitti kelimelerim
***
Sen öyle
Sana benzeyen her şey gibi
Erirken avuçlarında
Ben unutuyorum
***
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
***
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
***
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
***
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
Unutuyorum