Emre Aydın

Kağıt Evler Kağıt evler içinde Ateş yakmak gibi ısınmak için Sana gelmek böyle işte Parçalanmak milyon kere. *** O iğne sessizliği Bir terzi ağzındaki Sensiz olmak böyle işte Niye böyle, niye? *** Ah olmuyor Ne yapsam olamıyor Hep buzlu yolların Yürünmüyor, yürünmüyor *** Ve sen en yanlış kadın Sende kalmak bile bile Yüzünü çizmek gibi su üstüne Adını anmak gizlice. *** Kağıt evler içinde Yanmış her şey düşler bile Peki sen en yanlış kadın Nasıl en çok sen acıttın? Ah olmuyor Ne yapsam olamıyor Hep buzlu yolların Dönülmüyor, dönülmüyor

Bu Yağmurlar Kaybettikçe bir çentik attı, Alnımın üstüne Tanrı Büyüdün dedi, Bu yağmurlar bu yüzden, Birden gelir kış fark etmezsin, Kalbinde siren sesleri, Batar gemilerin bu yağmurlar yüzünden, *** Uyan Kanar ellerin korkarsan eğer, Bak buradayım ölmedim hala, Tutunuyorum uçurum kenarına, Senin için unutmak için, Annem için annem için. *** Büyüdükçe bir sayfa attı, Takvimin üstünden Tanrı Yorgunsun dedi, Bu yağmurlar bu yüzden, Birden giderler fark etmezsin, Kalbinde siren sesleri, Ağlarsın belli olmaz, Bu yağmurlar yüzünden...

Duymak İstiyorum Renksiz hayaller dolu dökülen gözyaşlarım Ezikliği kalbimde yaşanmış tüm aşkların *** Tüm acı anıları bana bırakıp gitme Beni bana ver artık peşinden sürükleme *** Duymak istiyorum duymak istiyorum Kalbimde ruhunu duymak istiyorum *** Görmek istiyorum görmek istiyorum Gözümde gözünü görmek istiyorum *** İncitme kalbimi bırakıp gitme Sana kendimi verdim beni yok etme *** Ne olur suskun durma bir şeyler söyle Karanlığın içinde kaybolma öyle *** Duyabilsem kalbini okuyabilsem seni Sessiz feryatlarını acı ağıtlarını *** Tüm haykırışlarını hissetmek istiyorum Sana yaklaşıp seninle ölmek istiyorum

Hoşçakal Sen hiç görmedin Su vermeye benzedik Plastik çiçeklere Hiç görmedin *** Sen hiç görmedin Dans ettik durmadan Kırık camlar üstünde *** Sen öyle Sana benzeyen her şey gibi Erirken avuçlarında ben Unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum *** Sen hiç görmedin Baştan böyle yazılmış Yok kimsesi kimsenin Hiç kimsenin *** Sen hiç görmedin Sonu baştan yazılmış Bitti, bitti, bitti kelimelerim *** Sen öyle Sana benzeyen her şey gibi Erirken avuçlarında Ben unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum Unutuyorum

Son Defa Nasılsın nasıl gitti? Alıştın mı sen de? Rahat mısın artık İstanbul'da? Evlenmişsin, nasıl oldu? Bulabildin mi sonunda? Hep anlattığın o meşhur huzuru *** İyiyim ben Hep aynı şeyler işte Uyku hapları Yalan dolan gülümsemeler *** İyiyim ben Hem sen tanırsın beni Ne yapsam ne söylesem O geç kalmışlık hissi *** Son defa görsem seni Kaybolsam yüzünde Son defa yenilsem sana Hiç anlamasan da Son defa benim olsan Uyansam yanında. *** İnan pek yeni bir şey yok. Biraz yaşlandım tabi Seyrekleşti biraz saçlarım *** Bir bitmeyen gece bıraktın Ve üç nokta düşürdün Belli etmedim ben pek, tenhalaştım

Geniş Zamanlar Yok Geniş zamanlar yok Boğazımda düğümler İzin ver gitsin artık Kimsin sen, neyimsin sen *** Geniş Zamanlar yok Hatırla ne kadar güzeldi İnanmak bir kaç şeye Ne haldeyiz şimdi *** Yanına kalsın yeter Her şey bitsin Kalmasın bizden geri hiçbir şey Artık bitsin *** Yanına kalsın yeter Her şey bitsin Kalmasın bizden geri hiçbir şey Artık bitsin *** Geniş zamanlar yok Ve hep bir engel var Bir nefes mesafesi Uzar gider bitmez yollar *** Geniş zamanlar yok Hiçbir şey değişmez Yalanlar güncellenir Daha iyi tınlarlar *** Yanına kalsın yeter Her şey bitsin Kalmasın bizden geri hiçbir şey Artık bitsin *** Yanına kalsın yeter Her şey bitsin Kalmasın bizden geri hiçbir şey Artık bitsin *** Yanına kalsın yeter Her şey bitsin Kalmasın bizden geri hiçbir şey Artık bitsin *** Yanına kalsın yeter Her şey bitsin Kalmasın bizden geri hiçbir şey Artık bitsin

Alıştım Susmaya Çok zor bazen Avaz avaz susmak Saklanmak kendine Kendinden vazgeçmişken *** Çok zor bazen 'Belkiler' biriktirmek Ve sana tutunmak Hem de sana rağmen *** Üşürsen söyle hemen İçimin camları kapansın Bıraktım öyle kalsın Bizim gibi darmadağın *** Beni sevmediğin zamanlarda Alıştım susmaya Hiç ağlamadım, ağlamadım Alıştım susmaya *** Beni sevmediğin zamanlarda Alıştım susmaya Hala soğuk soğuk hala Alıştım susmaya *** Çok zor bazen Nefes alabilmek Ve sağ çıkabilmek Senin iklimlerinden *** Sen bana Senden kalan En sevdiğim. Yalan

Tam Dört Yıl Olmuş Dün Tam dört yıl olmuş dün Az önce farkettim Bir şeyler bıraktım O evde Cihangir’e *** Fotoğraflar kayıp Adresler değişmiş İmkansız olmuşuz Hayattayken üstelik *** Sen giderken ben Işıkları söndürdüm Prangalar giyindim Tam dört yıl olmuş dün *** Bitmez sandığım şey En önce bitti Yani kaybettim seni Elimle koymuş gibi *** Ne kadar istemiştim Nelerden vazgeçmiştim Bir şey olmak için Hayatında senin.

Ayrı Ayrı Ayrı ayrı cümlelerde İki ayrı kelimeyiz İki ayrı uzak cadde Birbirinden habersiz Ayrı ayrı iki korkak tanık İki ayrı sus payı İki yalan gibiyiz İki hiç kimse İki ayrı trenle Uzaklaşan Gitgide Nefes alıp verdikçe

Kimse Olmadı Senin Gibi Zaman geçti arkamdan Kimseler bilmez ki Sığmıyor mumlar artık Doğum günü pastama *** Üzerime bastıkça Bastıkça yükseldi Bir armağan oldun her yıl İpsiz bir uçurtma *** Hiç kimse olmadı senin gibi Hiç kimse gelmedi bilirim gelmeyecek İsterdim kalmasın kaldığı gibi Ama ''amalar'' yasak bize ''Keşkeler'' kilitli *** Kimse olmadı senin gibi Hiç kimse olmadı *** Dikişlerim sağlam Kimseler bilmez ki Nasıl kanar içim Saklar yüzüm Üzerime bastıkça Bastıkça yükseldi Bilirim gitmez her şey Geldiği gibi *** Hiç kimse olmadı senin gibi Hiç kimse gelmedi bilirim gelmeyecek İsterdim kalmasın kaldığı gibi Ama ''amalar'' yasak bize ''Keşkeler'' kilitli *** Kimse olmadı senin gibi Hiç kimse olmadı