Emre Aydın

-
Kağıt evler içinde
Ateş yakmak gibi ısınmak için
Sana gelmek böyle işte
Parçalanmak milyon kere.
***
O iğne sessizliği
Bir terzi ağzındaki
Sensiz olmak böyle işte
Niye böyle, niye?
***
Ah olmuyor
Ne yapsam olamıyor
Hep buzlu yolların
Yürünmüyor, yürünmüyor
***
Ve sen en yanlış kadın
Sende kalmak bile bile
Yüzünü çizmek gibi su üstüne
Adını anmak gizlice.
***
Kağıt evler içinde
Yanmış her şey düşler bile
Peki sen en yanlış kadın
Nasıl en çok sen acıttın?
Ah olmuyor
Ne yapsam olamıyor
Hep buzlu yolların
Dönülmüyor, dönülmüyor
-
Kaybettikçe bir çentik attı,
Alnımın üstüne Tanrı Büyüdün dedi,
Bu yağmurlar bu yüzden,
Birden gelir kış fark etmezsin,
Kalbinde siren sesleri,
Batar gemilerin bu yağmurlar yüzünden,
***
Uyan Kanar ellerin korkarsan eğer,
Bak buradayım ölmedim hala,
Tutunuyorum uçurum kenarına,
Senin için unutmak için,
Annem için annem için.
***
Büyüdükçe bir sayfa attı,
Takvimin üstünden
Tanrı Yorgunsun dedi,
Bu yağmurlar bu yüzden,
Birden giderler fark etmezsin,
Kalbinde siren sesleri,
Ağlarsın belli olmaz,
Bu yağmurlar yüzünden...
-
Renksiz hayaller dolu dökülen gözyaşlarım
Ezikliği kalbimde yaşanmış tüm aşkların
***
Tüm acı anıları bana bırakıp gitme
Beni bana ver artık peşinden sürükleme
***
Duymak istiyorum duymak istiyorum
Kalbimde ruhunu duymak istiyorum
***
Görmek istiyorum görmek istiyorum
Gözümde gözünü görmek istiyorum
***
İncitme kalbimi bırakıp gitme
Sana kendimi verdim beni yok etme
***
Ne olur suskun durma bir şeyler söyle
Karanlığın içinde kaybolma öyle
***
Duyabilsem kalbini okuyabilsem seni
Sessiz feryatlarını acı ağıtlarını
***
Tüm haykırışlarını hissetmek istiyorum
Sana yaklaşıp seninle ölmek istiyorum
-
Sen hiç görmedin
Su vermeye benzedik
Plastik çiçeklere
Hiç görmedin
***
Sen hiç görmedin
Dans ettik durmadan
Kırık camlar üstünde
***
Sen öyle
Sana benzeyen her şey gibi
Erirken avuçlarında ben
Unutuyorum
***
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
***
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
***
Sen hiç görmedin
Baştan böyle yazılmış
Yok kimsesi kimsenin
Hiç kimsenin
***
Sen hiç görmedin
Sonu baştan yazılmış
Bitti, bitti, bitti kelimelerim
***
Sen öyle
Sana benzeyen her şey gibi
Erirken avuçlarında
Ben unutuyorum
***
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
***
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
***
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
***
Hoşça kal
Olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben
Unutuyorum
Unutuyorum
-
Nasılsın nasıl gitti?
Alıştın mı sen de?
Rahat mısın artık İstanbul'da?
Evlenmişsin, nasıl oldu?
Bulabildin mi sonunda?
Hep anlattığın o meşhur huzuru
***
İyiyim ben
Hep aynı şeyler işte
Uyku hapları
Yalan dolan gülümsemeler
***
İyiyim ben
Hem sen tanırsın beni
Ne yapsam ne söylesem
O geç kalmışlık hissi
***
Son defa görsem seni
Kaybolsam yüzünde
Son defa yenilsem sana
Hiç anlamasan da
Son defa benim olsan
Uyansam yanında.
***
İnan pek yeni bir şey yok.
Biraz yaşlandım tabi
Seyrekleşti biraz saçlarım
***
Bir bitmeyen gece bıraktın
Ve üç nokta düşürdün
Belli etmedim ben pek, tenhalaştım
-
Geniş zamanlar yok
Boğazımda düğümler
İzin ver gitsin artık
Kimsin sen, neyimsin sen
***
Geniş Zamanlar yok
Hatırla ne kadar güzeldi
İnanmak bir kaç şeye
Ne haldeyiz şimdi
***
Yanına kalsın yeter
Her şey bitsin
Kalmasın bizden geri hiçbir şey
Artık bitsin
***
Yanına kalsın yeter
Her şey bitsin
Kalmasın bizden geri hiçbir şey
Artık bitsin
***
Geniş zamanlar yok
Ve hep bir engel var
Bir nefes mesafesi
Uzar gider bitmez yollar
***
Geniş zamanlar yok
Hiçbir şey değişmez
Yalanlar güncellenir
Daha iyi tınlarlar
***
Yanına kalsın yeter
Her şey bitsin
Kalmasın bizden geri hiçbir şey
Artık bitsin
***
Yanına kalsın yeter
Her şey bitsin
Kalmasın bizden geri hiçbir şey
Artık bitsin
***
Yanına kalsın yeter
Her şey bitsin
Kalmasın bizden geri hiçbir şey
Artık bitsin
***
Yanına kalsın yeter
Her şey bitsin
Kalmasın bizden geri hiçbir şey
Artık bitsin
-
Çok zor bazen
Avaz avaz susmak
Saklanmak kendine
Kendinden vazgeçmişken
***
Çok zor bazen
'Belkiler' biriktirmek
Ve sana tutunmak
Hem de sana rağmen
***
Üşürsen söyle hemen
İçimin camları kapansın
Bıraktım öyle kalsın
Bizim gibi darmadağın
***
Beni sevmediğin zamanlarda
Alıştım susmaya
Hiç ağlamadım, ağlamadım
Alıştım susmaya
***
Beni sevmediğin zamanlarda
Alıştım susmaya
Hala soğuk soğuk hala
Alıştım susmaya
***
Çok zor bazen
Nefes alabilmek
Ve sağ çıkabilmek
Senin iklimlerinden
***
Sen bana
Senden kalan
En sevdiğim. Yalan
-
Tam dört yıl olmuş dün
Az önce farkettim
Bir şeyler bıraktım
O evde
Cihangir’e
***
Fotoğraflar kayıp
Adresler değişmiş
İmkansız olmuşuz
Hayattayken üstelik
***
Sen giderken ben
Işıkları söndürdüm
Prangalar giyindim
Tam dört yıl olmuş dün
***
Bitmez sandığım şey
En önce bitti
Yani kaybettim seni
Elimle koymuş gibi
***
Ne kadar istemiştim
Nelerden vazgeçmiştim
Bir şey olmak için
Hayatında senin.
-
Ayrı ayrı cümlelerde
İki ayrı kelimeyiz
İki ayrı uzak cadde
Birbirinden habersiz
Ayrı ayrı iki korkak tanık
İki ayrı sus payı
İki yalan gibiyiz
İki hiç kimse
İki ayrı trenle
Uzaklaşan Gitgide
Nefes alıp verdikçe
-
Zaman geçti arkamdan
Kimseler bilmez ki
Sığmıyor mumlar artık
Doğum günü pastama
***
Üzerime bastıkça
Bastıkça yükseldi
Bir armağan oldun her yıl
İpsiz bir uçurtma
***
Hiç kimse olmadı senin gibi
Hiç kimse gelmedi bilirim gelmeyecek
İsterdim kalmasın kaldığı gibi
Ama ''amalar'' yasak bize
''Keşkeler'' kilitli
***
Kimse olmadı senin gibi
Hiç kimse olmadı
***
Dikişlerim sağlam
Kimseler bilmez ki
Nasıl kanar içim
Saklar yüzüm
Üzerime bastıkça
Bastıkça yükseldi
Bilirim gitmez her şey
Geldiği gibi
***
Hiç kimse olmadı senin gibi
Hiç kimse gelmedi bilirim gelmeyecek
İsterdim kalmasın kaldığı gibi
Ama ''amalar'' yasak bize
''Keşkeler'' kilitli
***
Kimse olmadı senin gibi
Hiç kimse olmadı
-
Bugün dağıldım, bugün yoktum.
Ömrüm dedim, kat izlerin hep.
Ömrüm, ömrüm yokluğun.
***
Bugün siyahtım, bugün bıktım
Ömrüm dedim kül izlerin hep.
Ömrüm, baş ucunda unuttun.
***
Yoksun, yoksun yanımda.
Geçecek demiştin ya,
Geçmedi duruyor hala.
***
Yoksun, yoksun yanımda.
Bu puslu kalanlarda,
Yoksun yanımda.
***
Unutma, Beni Unutma.
***
Bugün pustum, Bugün korktum.
Ömrüm dedin son sözlerin hep
Ömrüm, ömrüm yokluğun.
***
Bugün üveydim, bugün kıştım.
Ömrüm dedim sen istedin hep,
Ömrüm, sen vuruldun.
***
Yoksun, yoksun yanımda.
Geçecek demiştin ya,
Geçmedi duruyor hala.
***
Yoksun, yoksun yanımda.
Bu puslu kalanlarda,
Yoksun yanımda.
***
Unutma, Beni Unutma.