Emre Aydın

Kabul ettim hata bende , gelme üstüme Öldüm zaten kaç gün önce Aynı anda susunca , aynı anda konuştuk Duymazdan geldiysek bile Kabul ettim hata bende , ben gördüm önce Öldün zaten kaç gün önce *** Tamam yeter her şey istediğin gibi olsun Tamam ben zaten öldüm , kalan sağlar senin olsun ... *** Ne aşk var , ne mutlu sonlar Dört duvar yalnızlık var Gücün yetmez kaçmaya Hapsolursun yalnızlığa *** Ne aşk var , ne mutlu sonlar Buz gibi yalnızlık var Gücün yetmez ısınmaya Hapsolunca yalnızlığa *** Kabul ettim hata bende , gelme üstüme Öldüm zaten kaç gün önce Aynalarla avunma , göstermezler içini Hiç çekinme tanı kendini Tek kişilik eşyalar , küçük küçük bavullar Hikayenden arda kalan *** Tamam yeter her şey istediğin gibi olsun Tamam ben zaten öldüm , kalan sağlar senin olsun ... *** Ne aşk var, ne mutlu sonlar Dört duvar yalnızlık var Gücün yetmez kaçmaya Hapsolursun yalnızlığa *** Ne aşk var , ne mutlu sonlar Buz gibi yalnızlık var Gücün yetmez ısınmaya Hapsolunca yalnızlığa

Belki bir gün özlersin Başka adamlarla Başka şehirlerde Yürürken Okuduğun ilk roman Sevdiğin ilk adam Yasal acılarından Hatta yalnızlıktan Belki dolar gözlerin Başka adamlara Başka şehirlerde Belli etmezsin Belki bir gün özlersin *** Sil gözünün yalnızlıklarını O an fısılda duvarlara adımı Bin bıçak var sırtımda Biniyle de adaşsın Her biri hayran sana *** Belki bir gün özlersin Başka adamlarla Başka şehirlerde Yürürken Seçtiğin bu hayat Geçtiğin son adam Yasal acılarından Hatta yalnızlıktan Sessiz harfler seçersin Başka adamlara Başka şehirlerde Belli etmezsin Belki bir gün özlersin *** Sil gözünün yalnızlıklarını O an fısılda duvarlara adımı Bin bıçak var sırtımda Biniyle de adaşsın Her biri hayran sana