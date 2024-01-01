Emre Aydın

Yapma, dokunma Kim dokunduysa sana ona git Nerede unuttuysan beni orada kal Ezdirmem kendimi sana *** “Yaptım, çünkü âşık oldum” deme, konuşma Ona öyle demezler buralarda Âlem inansa sözüne ben inanmam *** Beş para eder mi varlığın Ki yokluğun beni acıtsın? Âlem eğilsin önünde, ben eğilmem *** Yapma, dokunma Kim dokunduysa sana ona git Nerede unuttuysan beni orada kal Ezdirmem kendimi sana *** Sen öğrettin bana ağlamayı, Başıma yastık basıp hıçkırmayı Âlem affetse seni ben affetmem *** Onlar gibi değilim ben; Adam olmadı hâlâ benden “Adam” kölen olsun senin, ben olmam *** Yapma, dokunma Kim dokunduysa sana ona git Nerede unuttuysan beni orada kal Ezdirmem kendimi sana