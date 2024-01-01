Kım Dokunduysa Sana Ona Gıt Şarkı Sözleri
Emre Aydın Kım Dokunduysa Sana Ona Gıt şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Aydın Kım Dokunduysa Sana Ona Gıt şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kım Dokunduysa Sana Ona Gıt sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Aydın
Kım Dokunduysa Sana Ona Gıt
Tüm Şarkıları
-
Yapma, dokunma
Kim dokunduysa sana ona git
Nerede unuttuysan beni orada kal
Ezdirmem kendimi sana
***
“Yaptım, çünkü âşık oldum” deme, konuşma
Ona öyle demezler buralarda
Âlem inansa sözüne ben inanmam
***
Beş para eder mi varlığın
Ki yokluğun beni acıtsın?
Âlem eğilsin önünde, ben eğilmem
***
Yapma, dokunma
Kim dokunduysa sana ona git
Nerede unuttuysan beni orada kal
Ezdirmem kendimi sana
***
Sen öğrettin bana ağlamayı,
Başıma yastık basıp hıçkırmayı
Âlem affetse seni ben affetmem
***
Onlar gibi değilim ben;
Adam olmadı hâlâ benden
“Adam” kölen olsun senin, ben olmam
***
Yapma, dokunma
Kim dokunduysa sana ona git
Nerede unuttuysan beni orada kal
Ezdirmem kendimi sana