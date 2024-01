Emre Aydın

Zaman geçti arkamdan Kimseler bilmez ki Sığmıyor mumlar artık Doğum günü pastama *** Üzerime bastıkça Bastıkça yükseldi Bir armağan oldun her yıl İpsiz bir uçurtma *** Hiç kimse olmadı senin gibi Hiç kimse gelmedi bilirim gelmeyecek İsterdim kalmasın kaldığı gibi Ama ''amalar'' yasak bize ''Keşkeler'' kilitli *** Kimse olmadı senin gibi Hiç kimse olmadı *** Dikişlerim sağlam Kimseler bilmez ki Nasıl kanar içim Saklar yüzüm Üzerime bastıkça Bastıkça yükseldi Bilirim gitmez her şey Geldiği gibi *** Hiç kimse olmadı senin gibi Hiç kimse gelmedi bilirim gelmeyecek İsterdim kalmasın kaldığı gibi Ama ''amalar'' yasak bize ''Keşkeler'' kilitli *** Kimse olmadı senin gibi Hiç kimse olmadı

Sen hiç görmedin Su vermeye benzedik Plastik çiçeklere Hiç görmedin *** Sen hiç görmedin Dans ettik durmadan Kırık camlar üstünde *** Sen öyle Sana benzeyen her şey gibi Erirken avuçlarında ben Unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum *** Sen hiç görmedin Baştan böyle yazılmış Yok kimsesi kimsenin Hiç kimsenin *** Sen hiç görmedin Sonu baştan yazılmış Bitti, bitti, bitti kelimelerim *** Sen öyle Sana benzeyen her şey gibi Erirken avuçlarında Ben unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben *** Hoşça kal Olacaklar sensiz olsun Daha durmam boşluklarında ben Unutuyorum Unutuyorum

Geniş zamanlar yok Boğazımda düğümler İzin ver gitsin artık Kimsin sen, neyimsin sen *** Geniş Zamanlar yok Hatırla ne kadar güzeldi İnanmak bir kaç şeye Ne haldeyiz şimdi *** Yanına kalsın yeter Her şey bitsin Kalmasın bizden geri hiçbir şey Artık bitsin *** Yanına kalsın yeter Her şey bitsin Kalmasın bizden geri hiçbir şey Artık bitsin *** Geniş zamanlar yok Ve hep bir engel var Bir nefes mesafesi Uzar gider bitmez yollar *** Geniş zamanlar yok Hiçbir şey değişmez Yalanlar güncellenir Daha iyi tınlarlar *** Yanına kalsın yeter Her şey bitsin Kalmasın bizden geri hiçbir şey Artık bitsin *** Yanına kalsın yeter Her şey bitsin Kalmasın bizden geri hiçbir şey Artık bitsin *** Yanına kalsın yeter Her şey bitsin Kalmasın bizden geri hiçbir şey Artık bitsin *** Yanına kalsın yeter Her şey bitsin Kalmasın bizden geri hiçbir şey Artık bitsin