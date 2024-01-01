Ölüm Kalım Meselesi Şarkı Sözleri
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Emre Aydın
Ölüm Kalım Meselesi
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Ah sen bir ölüm kalım meselesi…
Bir ölüm kalım meselesi…
Bir ölüm kalım meselesiydin,
Uzak dursun.
***
Yok yetmiyor bir veda onca zamana
Söz geçmiyor kalbe onsuz olmuyor
Yok bitmiyor öyle bir tek sözünle
Aşk yetmiyor gidene her yol bahane
***
Anlamalıydım belki, görmeliydim aşk bitti
Zorladım mı kalmaya geç anladım bağışla
***
Ah ben mühürlü kapıların müdavimi
Sessizliğinin dinleyeni
Hiç gelmeyenin bekleyeniydim öyle olsun
***
Ah sen bir ölüm kalım meselesi…
Bir ölüm kalım meselesi…
Bir ölüm kalım meselesiydin,
Uzak dursun
***
Yok yetmiyor bir veda onca zamana
Söz geçmiyor kalbe onsuz olmuyor
Yok bitmiyor öyle bir tek sözünle
Aşk yetmiyor gidene her yol bahane
***
Anlamalıydım belki, görmeliydim aşk bitti
Zorladım mı kalmaya geç anladım bağışla
***
Ah sen virane hayallerin sebebi
Çıkmaz yolların gölgesi
Bir ölüm kalım meselesiydin,
Uzak dursun
***
Ah sen bir ölüm kalım meselesi…
Bir ölüm kalım meselesi…
Bir ölüm kalım meselesiydin,
Uzak dursun.