Emre Aydın

Ah sen bir ölüm kalım meselesi… Bir ölüm kalım meselesi… Bir ölüm kalım meselesiydin, Uzak dursun. *** Yok yetmiyor bir veda onca zamana Söz geçmiyor kalbe onsuz olmuyor Yok bitmiyor öyle bir tek sözünle Aşk yetmiyor gidene her yol bahane *** Anlamalıydım belki, görmeliydim aşk bitti Zorladım mı kalmaya geç anladım bağışla *** Ah ben mühürlü kapıların müdavimi Sessizliğinin dinleyeni Hiç gelmeyenin bekleyeniydim öyle olsun *** Ah sen bir ölüm kalım meselesi… Bir ölüm kalım meselesi… Bir ölüm kalım meselesiydin, Uzak dursun *** Yok yetmiyor bir veda onca zamana Söz geçmiyor kalbe onsuz olmuyor Yok bitmiyor öyle bir tek sözünle Aşk yetmiyor gidene her yol bahane *** Anlamalıydım belki, görmeliydim aşk bitti Zorladım mı kalmaya geç anladım bağışla *** Ah sen virane hayallerin sebebi Çıkmaz yolların gölgesi Bir ölüm kalım meselesiydin, Uzak dursun *** Ah sen bir ölüm kalım meselesi… Bir ölüm kalım meselesi… Bir ölüm kalım meselesiydin, Uzak dursun.