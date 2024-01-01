Emre Aydın

Ne Yaptın Bana Sen Çünkü Ben Duvarlara Döndüm Ne Aldın Benden Sen Çünkü Ben Duvarlara Döndüm *** Ah Dağıldım Tabi Ben De Bin Parçaya Hem Kırıldım Hem Kırdım Ahhh üzüldüm tabi bende, kolay değil. Hem Kırıldım, Hem Kızdım *** Yana yana bak kül de oldum Bile bile düştüm vuruldum Paramparça oldum amma Ölünmüyor yokluğunda Yana yana ah kül de oldum Bile bile düştüm vuruldum Paramparça oldum amma *** Ahh dağıldım tabi ben de bin parçaya hem kırıldım hem de kırdım *** Ahhh üzüldüm tabi bende, kolay değil. Hem kırıldım, hem kızdım *** (x2) Yana yana bak kül de oldum Bile bile düştüm vuruldum Paramparça oldum amma Ölünmüyor yokluğunda *** Ölünmüyor bak, yokluğunda. Yürünmüyor da.. Ölünmüyor bak, yokluğunda. Yürünmüyor da *** İster unut, ister unutma.. Tuzla buz kalbim görünmüyor da.. *** İster unut, ister unutma.. Dipteyim ben, daha düşülmüyor da.. *** (x4) Yana yana bak kül de oldum Bile bile düştüm vuruldum Paramparça oldum amma Ölünmüyor yokluğunda