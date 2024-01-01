Emre Aydın

Ölünmüyor Şarkı Sözleri
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Ne Yaptın Bana Sen
Çünkü Ben Duvarlara Döndüm
Ne Aldın Benden Sen
Çünkü Ben Duvarlara Döndüm
***
Ah Dağıldım Tabi Ben De Bin Parçaya
Hem Kırıldım Hem Kırdım
Ahhh üzüldüm tabi bende, kolay değil.
Hem Kırıldım, Hem Kızdım
***
Yana yana bak kül de oldum
Bile bile düştüm vuruldum
Paramparça oldum amma
Ölünmüyor yokluğunda
Yana yana ah kül de oldum
Bile bile düştüm vuruldum
Paramparça oldum amma
***
Ahh dağıldım tabi ben de bin parçaya
hem kırıldım hem de kırdım
***
Ahhh üzüldüm tabi bende, kolay değil.
Hem kırıldım, hem kızdım
***
(x2)
Yana yana bak kül de oldum
Bile bile düştüm vuruldum
Paramparça oldum amma
Ölünmüyor yokluğunda
***
Ölünmüyor bak, yokluğunda.
Yürünmüyor da..
Ölünmüyor bak, yokluğunda.
Yürünmüyor da
***
İster unut, ister unutma..
Tuzla buz kalbim görünmüyor da..
***
İster unut, ister unutma..
Dipteyim ben, daha düşülmüyor da..
***
(x4)
Yana yana bak kül de oldum
Bile bile düştüm vuruldum
Paramparça oldum amma
Ölünmüyor yokluğunda