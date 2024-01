Emre Aydın

O an kapanırken perdeler Sen gelirsin aklıma İyi bitsin hikayen Yolun açık olsun senin. *** O an kapanırken perdeler Ucu kırıksa eğer kalbimin Sen görürsün sadece Sana kalır sensizliğim. *** Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kaçamam Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kalamam. *** O an kapanırken perdeler Hayatta değilsem bile Ölmek için çok erken Beklemem hiç bunu benden. *** Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kaçamam Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kalamam.