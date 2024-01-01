Emre Aydın

Rüyamdaki Aptal Kadın Ft 6.Cadde Bir dursan, bir dinlesen. Bir dursan ah, bir dinlensen. Yakışmaz mı İstanbul bize? Korktun, kaçıp gittin işte. Rüyamdaki aptal kadın. Hala aklımda adın. Rüyamdaki aptal kadın. Hala aklımda adın. Bir dursan, bir dinlesen. Bir dursan ah, bir dinlensen. Yakışmaz mı İstanbul bize? Korktun, kaçıp gittin işte. Rüyamdaki aptal kadın. Hala aklımda adın. Rüyamdaki aptal kadın. Hala aklımda adın. (Rüyamdaki aptal kadın.) (Hala aklımda adın.)

Sen de Beni Hatırla Ft 6.Cadde Yerdeyken üstüne basınca biri Kırınca kalbini Beni hatırla *** Bir akşam çaresiz dönersen geri Sen de beni, sen de beni, sen de beni hatırla Sızarken kendine farketsin biri Saklarken içini Beni hatırla *** Bir akşam çaresiz dönersen geri Sen de beni, sen de beni, sen de beni hatırla *** Yolundan çıkarsan beni hatırla

Yalan Ft 6.Cadde O an kapanırken perdeler Sen gelirsin aklıma İyi bitsin hikayen Yolun açık olsun senin. *** O an kapanırken perdeler Ucu kırıksa eğer kalbimin Sen görürsün sadece Sana kalır sensizliğim. *** Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kaçamam Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kalamam. *** O an kapanırken perdeler Hayatta değilsem bile Ölmek için çok erken Beklemem hiç bunu benden. *** Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kaçamam Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kalamam.

Uyut Beni Ft 6.Cadde Hiçbir şey istemedim aslında Çocuktum ben bildiğin Aptaldım da yanında. *** Hiçbir şey fark etmedim de asla Giderken senden hatta Anladım da büyüdüm. *** Hiçbir şey istemedim aslında Çocuktum ben bildiğin Aptaldım da yanında. *** Hiçbir şey fark etmedim de asla Giderken senden hatta Anladım da büyüdüm. *** Gidiyorum bu yağmurdan Bu yangın da bende kalsın Geçer gider zaman siler Siler atar nasılsa her şeyi *** Gidiyorum bu yağmurdan İnceldiği yerde kalsın Geçer gider zaman siler Siler atar o gemi batar *** Uyut beni yine… Uyut beni yine… Uyut beni yine… Uyut beni. *** Hiçbir şey istemedim aslında Çocuktum ben bildiğin Aptaldım da yanında. Hiçbir şey fark etmedim de asla Giderken senden hatta Anladım da büyüdüm. *** Gidiyorum bu yağmurdan Bu yangın da bende kalsın Geçer gider zaman siler Siler atar nasılsa her şeyi *** Gidiyorum bu yağmurdan İnceldiği yerde kalsın Geçer gider zaman siler Siler atar o gemi batar *** Uyut beni yine… Uyut beni yine… Uyut beni yine… Uyut beni.

Güllerim Soldu Ft 6.Cadde Güllerim soldu kaldırımlarda Gonca yüklü dallarıma ayaz vurdu Demlerim oldu son akşamlarda Bir nefeslik duraklarda çiçek açtım *** Bir tek sana güvenmiştim Öncem yoktu sonram yoktu Soyundum, sevinç giyindim Sevinmek sanki bir suçtu *** Hani her şeyindim ben senin Hani kor dudaklındım Hani karlarda açan çiçektim Vazgeçilmezdim

Sen Ve Ben Ft 6.Cadde Tanımadığım kişiler var Hep aynadaki yüzümde Hiç bilmedim ki istediğimi Ne seni ne de kendimi Bir şeyim yok Geçer dedim ama geçmedi Bilmiyorum bilemiyorum artık hiçbir şeyi Bize dair söylenecek Tek şey belli gibi; *** Sen ve ben ikimiz Kabul et En dipteyiz *** Tanımadığım kişiler var Hep aynadaki yüzümde Hiç bilmedim ki istediğimi Ne seni ne de kendimi Bir şeyim yok Geçer dedim ama geçmedi Bilmiyorum bilemiyorum artık hiçbir şeyi Bize dair söylenecek Tek şey belli gibi; *** Sen ve ben ikimiz Kabul et En dipteyiz...

Dönersen Ft 6.Cadde Üç ayaklı sandalyem Daha fazla dayanmaz Susarsan, kırılır, gider *** Aslında çok zor değil Gerçekler çelimsiz İstersen yeniden *** Kalbim kırık Kapılar açık Aynı şarkıyı söylüyorum *** Yolum ince Yolum uzun Yalnızlığımda yürüyorum *** Üç ayaklı sandalyem Daha fazla dayanmaz Susarsan, kırılır, gider *** Aslında çok zor değil Gerçekler çelimsiz İstersen yeniden *** Kalbim kırık Kapılar açık Aynı şarkıyı söylüyorum *** Yolum ince Yolum uzun Yalnızlığımda yürüyorum *** Üç ayaklı sandalyem Daha fazla dayanmaz Susarsan, kırılır, gider

Şehir Ft 6.Cadde İlk kez sende olmayan İlk kez bende bulunmayan Bir şey var aklımda bugün inan Kollarımda uyuyordun Dün gece hiç bakmadan Biliyordum ordaydın Hiç bir şey istemem yine gel Sen giderken bu şehirden Aldım gittim hayallerimi Sen giderken bu şehirden Yıktım bütün ümitlerimi Sen giderken bu şehirden Unuttum kaldır beni yerden Sen giderken bu şehirden Şehir artık bi ses duman Şehir artık beni hep yoran Bi hal aldı ama alıştım inan Yollarımda engel duran Duvarlar hep bir oldu Biliyordum ama inandım Hiç bir şey istemem yine gel Sen giderken bu şehirden Aldım gittim hayallerimi Sen giderken bu şehirden Yıktım bütün ümitlerimi Sen giderken bu şehirden Unuttum kaldır beni yerden Sen giderken bu şehirden Sen giderken bu şehirden Sen giderken bu şehirden Sen giderken bu şehirden Sen giderken bu şehir