Sen Beni Unutamazsın Şarkı Sözleri
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Emre Aydın
Sen Beni Unutamazsın
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Ben buna hazır değilim dedi...
Ben buna hazır değilim
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Halim toz, halim duman olsa
Yenilsem, tükensem bitsem bir ah etmem
Unuttum çoktan geriye dönmem,
Geriye dönmem, geriye dönmem
***
Ama sen beni unutamazsın, anımsarsın aniden
Bir adam bir akşam, misal bana benzeyen
Tutar geçer tam önünden
***
Ne yapsan sen beni unutamazsın
Bir yağmur yağsın da bir şarkı çalsın
Sen beni ölsen unutamazsın
***
Ceplerinde cümleler, saklayamazsın
Boğazın düğümlenir ya, konuşamazsın
Sen beni ölsen...