Uyut Beni Şarkı Sözleri
Emre Aydın Uyut Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Aydın Uyut Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uyut Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yerdeyken üstüne basınca biri
Kırınca kalbini
Beni hatırla
***
Bir akşam çaresiz dönersen geri
Sen de beni, sen de beni, sen de beni hatırla
Sızarken kendine farketsin biri
Saklarken içini
Beni hatırla
***
Bir akşam çaresiz dönersen geri
Sen de beni, sen de beni, sen de beni hatırla
***
Yolundan çıkarsan beni hatırla
-
O an kapanırken perdeler
Sen gelirsin aklıma
İyi bitsin hikayen
Yolun açık olsun senin.
***
O an kapanırken perdeler
Ucu kırıksa eğer kalbimin
Sen görürsün sadece
Sana kalır sensizliğim.
***
Yalan yalan dünya yalan
Ne yapsam kaçamam
Yalan yalan dünya yalan
Ne yapsam kalamam.
***
O an kapanırken perdeler
Hayatta değilsem bile
Ölmek için çok erken
Beklemem hiç bunu benden.
***
Yalan yalan dünya yalan
Ne yapsam kaçamam
Yalan yalan dünya yalan
Ne yapsam kalamam.
-
Hiçbir şey istemedim aslında
Çocuktum ben bildiğin
Aptaldım da yanında.
***
Hiçbir şey fark etmedim de asla
Giderken senden hatta
Anladım da büyüdüm.
***
Hiçbir şey istemedim aslında
Çocuktum ben bildiğin
Aptaldım da yanında.
***
Hiçbir şey fark etmedim de asla
Giderken senden hatta
Anladım da büyüdüm.
***
Gidiyorum bu yağmurdan
Bu yangın da bende kalsın
Geçer gider zaman siler
Siler atar nasılsa her şeyi
***
Gidiyorum bu yağmurdan
İnceldiği yerde kalsın
Geçer gider zaman siler
Siler atar o gemi batar
***
Uyut beni yine…
Uyut beni yine…
Uyut beni yine…
Uyut beni.
***
Hiçbir şey istemedim aslında
Çocuktum ben bildiğin
Aptaldım da yanında.
Hiçbir şey fark etmedim de asla
Giderken senden hatta
Anladım da büyüdüm.
***
Gidiyorum bu yağmurdan
Bu yangın da bende kalsın
Geçer gider zaman siler
Siler atar nasılsa her şeyi
***
Gidiyorum bu yağmurdan
İnceldiği yerde kalsın
Geçer gider zaman siler
Siler atar o gemi batar
***
Uyut beni yine…
Uyut beni yine…
Uyut beni yine…
Uyut beni.
-
Güllerim soldu kaldırımlarda
Gonca yüklü dallarıma ayaz vurdu
Demlerim oldu son akşamlarda
Bir nefeslik duraklarda çiçek açtım
***
Bir tek sana güvenmiştim
Öncem yoktu sonram yoktu
Soyundum, sevinç giyindim
Sevinmek sanki bir suçtu
***
Hani her şeyindim ben senin
Hani kor dudaklındım
Hani karlarda açan çiçektim
Vazgeçilmezdim
-
Tanımadığım kişiler var
Hep aynadaki yüzümde
Hiç bilmedim ki istediğimi
Ne seni ne de kendimi
Bir şeyim yok
Geçer dedim ama geçmedi
Bilmiyorum bilemiyorum artık hiçbir şeyi
Bize dair söylenecek
Tek şey belli gibi;
***
Sen ve ben ikimiz
Kabul et
En dipteyiz
***
Tanımadığım kişiler var
Hep aynadaki yüzümde
Hiç bilmedim ki istediğimi
Ne seni ne de kendimi
Bir şeyim yok
Geçer dedim ama geçmedi
Bilmiyorum bilemiyorum artık hiçbir şeyi
Bize dair söylenecek
Tek şey belli gibi;
***
Sen ve ben ikimiz
Kabul et
En dipteyiz...
-
Üç ayaklı sandalyem
Daha fazla dayanmaz
Susarsan, kırılır, gider
***
Aslında çok zor değil
Gerçekler çelimsiz
İstersen yeniden
***
Kalbim kırık
Kapılar açık
Aynı şarkıyı söylüyorum
***
Yolum ince
Yolum uzun
Yalnızlığımda yürüyorum
***
Üç ayaklı sandalyem
Daha fazla dayanmaz
Susarsan, kırılır, gider
***
Aslında çok zor değil
Gerçekler çelimsiz
İstersen yeniden
***
Kalbim kırık
Kapılar açık
Aynı şarkıyı söylüyorum
***
Yolum ince
Yolum uzun
Yalnızlığımda yürüyorum
***
Üç ayaklı sandalyem
Daha fazla dayanmaz
Susarsan, kırılır, gider
-
Bir dursan, bir dinlesen.
Bir dursan ah, bir dinlensen.
Yakışmaz mı İstanbul bize?
Korktun, kaçıp gittin işte.
Rüyamdaki aptal kadın.
Hala aklımda adın.
Rüyamdaki aptal kadın.
Hala aklımda adın.
Bir dursan, bir dinlesen.
Bir dursan ah, bir dinlensen.
Yakışmaz mı İstanbul bize?
Korktun, kaçıp gittin işte.
Rüyamdaki aptal kadın.
Hala aklımda adın.
Rüyamdaki aptal kadın.
Hala aklımda adın.
(Rüyamdaki aptal kadın.)
(Hala aklımda adın.)
-
İlk kez sende olmayan
İlk kez bende bulunmayan
Bir şey var aklımda bugün inan
Kollarımda uyuyordun
Dün gece hiç bakmadan
Biliyordum ordaydın
Hiç bir şey istemem yine gel
Sen giderken bu şehirden
Aldım gittim hayallerimi
Sen giderken bu şehirden
Yıktım bütün ümitlerimi
Sen giderken bu şehirden
Unuttum kaldır beni yerden
Sen giderken bu şehirden
Şehir artık bi ses duman
Şehir artık beni hep yoran
Bi hal aldı ama alıştım inan
Yollarımda engel duran
Duvarlar hep bir oldu
Biliyordum ama inandım
Hiç bir şey istemem yine gel
Sen giderken bu şehirden
Aldım gittim hayallerimi
Sen giderken bu şehirden
Yıktım bütün ümitlerimi
Sen giderken bu şehirden
Unuttum kaldır beni yerden
Sen giderken bu şehirden
Sen giderken bu şehirden
Sen giderken bu şehirden
Sen giderken bu şehirden
Sen giderken bu şehir
-
Mişli geçmişim artık
Artık yok hiç kimse
Benzedim İstanbul'a
Bana da yağmur yağdı sabah sabah
***
Uyanmam inan artık
Artık yok anlamı
Bu gitmek meselesi
Bu boşluk ben değilsem kimin nesi
***
Bırakma, beni bırakma
***
Dibi görmüşüm artık
Artık yok hevesler
bu sarhoş nezaketi
Bana mı kaldı şimdi ?
Bu kimin nesi
***
Bırakma, beni bırakma