Emre Aydın

Sen Gitme Gece çoktan basıp gitmişti, Toplamıştım dökülen parçalarımı, Görmeseydim bugün seni, Umurumda değildi bunca yokluğun. *** Düşürmezdim kendimi kendi ellerimden, *** “Eskiden” demezdim, ne güzeldik eskiden. *** Yanımdan geçip öyle gitme, İnsanlar gitti, yıllar… Sen gitme! Sen gitme, yanımda kalsın korktuklarım, Şehirler düşsün, sen gitme!

Bıttı Tebrıkler Tebrikler, kurtuldun bak bizden, Kolay olmadı ama, bitti tebrikler. Tebrikler, kutla yaptığını, Çok istedim çok uğraştım bitti tebrikler. *** Ben, yarım aklımla ben, Fark etmedim, sesinde biz yoktuk konuşurken. Ben, yarım aklımla ben, Sandım ki güzel biter, gerçekse eğer. *** Yok, çıkmıyor sesin kör kuyunda, Benden aldıkların neden benden fazla ? Yok, yapamam kalamam kör kuyunda, Benden aldıkların neden benden fazla ? *** Tebrikler, kurtuldun bak bizden, Kolay olmadı ama, bitti tebrikler. Tebrikler, kutla yokluğumu, Çok istedim çok uğraştım bitti tebrikler. *** Ben, yarım aklımla ben, Fark etmedim, sesinde biz yoktuk konuşurken. Ben, yarım aklımla ben, Sandım ki güzel biter, gerçekse eğer. *** Yok, çıkmıyor sesin kör kuyunda, Benden aldıkların neden benden fazla ? Yok, yapamam kalamam kör kuyunda, Benden aldıkların neden benden fazla ?

Aksamlarda Parmak Izlerın Ne kaldı, biliyor musun? Akşamlar kaldı, akşamlarda parmak izlerin, Toplandım, çektim gittim sandım, Gidememişim gidemiyorum. *** Ne kaldı, biliyor musun ? Olasılıklar, sakladıkların, Kırıp döktükçe silinir sandıklarım, Silememişim, silemiyorum. *** Sen anlama beni, beni hiç anlama, Bir kibrit çöpüyüm. Rüzgarında ben alıştım zamanla Kendime çarpmaya, Beni hiç anlama. *** Ne kaldı, biliyor musun ? Akşamlar kaldı, akşamlarda parmak izlerin, Ve ben kaldım, eskimiş bir ben, Ve üstünde parmak izlerin. *** Ne kaldı, biliyor musun ? Olasılıklar ve sakladıkların, Kaçıp gidince biter sandıklarım, Kaçamamışım kaçamıyorum. *** Sen anlama beni, beni hiç anlama, Bir kibrit çöpüyüm. Rüzgarında ben alıştım zamanla Kendime çarpmaya, Beni hiç anlama.

Buralar Yalan Kapı çaldı, sen sandım, gördüm boşluğu aynada, Bir şehir düştü, tam içimde özlemişim, anladım **** Biliyor musun? Evimdin sen benim, Ailemdin, nefesim, karanlıkta ellerimdin. Kalk gidelim, yanıyor zaman, Kurtar beni, tekrar çıkar boşluğundan, Kalk gidelim, buralar yalan, Buralar yalan. **** Öldürmedi, güçlendirmedi, hiç geçmedi, geçer sandım, Gördüm kendimi aynada, bir yardım çağrısıydım, **** Biliyor musun ? Evimdin sen benim, Ailemdin, nefesim, karanlıkta ellerimdin. Kalk gidelim, yanıyor zaman, Kurtar beni, tekrar çıkar boşluğundan, Kalk gidelim, buralar yalan, Buralar yalan. (x3)

Eyvah Bıraktım cümleleri, iyi ol artık diye, Daha fazla kısalmasın gündüzler diye, Yalan değil bittim ben de, paramparça kalbim, Ve söz verdim, çıkmam yoluna. Ama çok zor dayanmak, Saat sabah beş ise, Bıkmışsan ve İstanbul’daysan, Beni yakan İstanbul’daysan. *** içimde deprem yine, eyvah! Halim yok hiç artık eyvah, eyvah! Düşüyor sustuklarım gözlerimden, yine eyvah! Haberin yok yine, eyvah!

Ses Ver Duvarları ördüm köprüler yıktım Döndüm bi baktım hiçbir şeyi unutmamışım Eğer her şey bitiyorsa bitsin artık yokluğunda Eğer her şey bitiyorsa beni bırakma burada *** Çocuklar toplanıp gittiler içimden Dünle unutmak arasındayım şimdi Sen yoksun inan bi tek sen lazımken Bi ses ver yapma burada bırakma bizi Ses ver, ses ver *** Yeminler ettim ve çok konuştum Döndüm bi baktım hiçbir şey söylememişim Eğer her şey bitiyorsa bitsin artık yokluğunda Eğer Her Şey Bitiyorsa beni bırakma burada *** Çocuklar toplanıp gittiler içimden Dünle unutmak arasındayım şimdi Sen yoksun inan bi tek sen lazımken Bi ses ver yapma burada bırakma bizi Ses ver, ses ver, ses ver, sesver

Geceler Kara Tren Günlerdir kapımı kimseler çalmıyor, Göğsümden içeri yokluğun sızıyor. Bir demlik çayım var, Tütünüm de geçiyor. *** Duvarlara yazdığım her cümle ağlıyor, Evlerin ışıkları tek tek sönüyor, Bu ev, bu nağmeler peşimi bırakmıyor, *** Geceler kara tren. Geceler, Yüklüyor bana seni, Geceler, Bende bir resmin var yüzüme bakmıyor. *** Kollarım seni ister, Geceler yine seni, Ne baharın tadı var ne de yazın sevgili, Bir demlik günüm var ömrüm de geçiyor. *** Hiç mi aslı yok bunun ? Bu asılsız yüzlerin. Dudağımdan geçtin, Gözlerin yakmıyor, Vazgeçsen olmuyor, ölsen olmuyor. *** Geceler kara tren. Geceler, Yüklüyor bana seni, Geceler, Bende bir resmin var yüzüme bakmıyor.

Eylül Sen değiştin, her şey değişti, Daha güzeldi, daha incelikli, Zaman yoktu örneğin saçlarında, Beni sevmiştin hatta. *** Eylül geldi sonra, bir anda, Sensiz oldum, siyah oldum, Hem yandım hem kayboldum. Eylül geldi sonra, bir anda, Sorular sordum, yoruldum, Hem yıllandım hem çocuktum. *** Ben değiştim, her şey değişti, Daha gerçekti, daha temizdi, Zaman yoktu örneğin saçlarında, Beni sevmiştin hatta. *** Eylül geldi sonra, bir anda, Sensiz oldum, siyah oldum, Hem yandım hem kayboldum. Eylül geldi sonra, bir anda, Sorular sordum, yoruldum, Hem yıllandım hem çocuktum.

Belalım Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin Prangalarca boynuma taktığım sensin Dağ gölleri gibi gibi hasret çektiğim Her gece uyku diye yattığım sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur yanarım kavurur ateşim seni de beni de belalım *** Gün değmemiş ormanlarda yittiğim sensin Ömrüme ömür diye kattığım sensin Deli deli boranlarda aç denizlerde Teninin tuzunu canım tattığım sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur yanarım kavurur ateşim seni de beni de belalım *** Damga damga göğsüme vurduğum sensin Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin Yer nerede gök nerede ben neredeyim, Diye diye sınırlara geldiğim sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur yanarım kavurur ateşim seni de beni de belalım