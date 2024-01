Emre Aydın

Tanımadığım kişiler var Hep aynadaki yüzümde Hiç bilmedim ki istediğimi Ne seni ne de kendimi Bir şeyim yok Geçer dedim ama geçmedi Bilmiyorum bilemiyorum artık hiçbir şeyi Bize dair söylenecek Tek şey belli gibi; *** Sen ve ben ikimiz Kabul et En dipteyiz *** Tanımadığım kişiler var Hep aynadaki yüzümde Hiç bilmedim ki istediğimi Ne seni ne de kendimi Bir şeyim yok Geçer dedim ama geçmedi Bilmiyorum bilemiyorum artık hiçbir şeyi Bize dair söylenecek Tek şey belli gibi; *** Sen ve ben ikimiz Kabul et En dipteyiz...

O an kapanırken perdeler Sen gelirsin aklıma İyi bitsin hikayen Yolun açık olsun senin. *** O an kapanırken perdeler Ucu kırıksa eğer kalbimin Sen görürsün sadece Sana kalır sensizliğim. *** Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kaçamam Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kalamam. *** O an kapanırken perdeler Hayatta değilsem bile Ölmek için çok erken Beklemem hiç bunu benden. *** Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kaçamam Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kalamam.