Çocuğum Belki Şarkı Sözleri
Emre Aydın Çocuğum Belki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Aydın Çocuğum Belki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çocuğum Belki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Ekimdi di mi?
Gözlerim loş
Kursağımda hayal kırıklıkları
***
Seni görmüştüm
Yanında biri
Biliyordum her şeyin, her şeyin sonu
***
Ve ben şaşırmadım da parçalandım.
Sen mutlu ol dedim,
Ve ben hem özledim hem de nefret ettim
Yoruldum kendimden
***
Hem senle hem sensiz
Hem senle hem sensiz
***
Ekimdi di mi?
Çok içmiştim,
Kırıp döktüm elimde kalanları
***
Seni görmüştüm
Yanında biri
Benim için her şeyin, her şeyin sonu
***
Ve ben alışmadım da parçalandım.
Kaybolmak istedim
Ve ben hem özledim hem de nefret ettim
Ve bıktım kendimden
***
Hem senle hem sensiz
Hem senle hem sensiz
***
Gitmekse eğer, giderim demiştim
Gitmeyi de ben sende kaybettim
***
Hem senle hem sensiz
Hem senle hem sensiz
Yoruldum kendimden,
Yoruldum kendimden…
-
Çocuğum belki
Elimde tahtadan kılıç
Ve kırgınım sana ben
Haberin de olmayacak
***
Bana beni geri ver yeter
Diye uyandım bu sabah
Bende bana yer kalmadı
***
Bana beni geri ver yeter
Diye uyandım bu sabah
Bende inan hal kalmadı
***
Aman aman bitirdi beni sevdan
Aman aman bitirdi beni sevdan
Aman aman
***
Çocuğum belki
İçimde öldüren bir şüphe
Hiç sevmedin belki sen
Haberim de olmayacak
***
Bana beni geri ver yeter
Diye uyandım bu sabah
Bende bana yer kalmadı
***
Bana beni geri ver yeter
Diye uyandım bu sabah
Bende inan hal kalmadı
***
Aman aman bitirdi beni sevdan
Aman aman bitirdi beni sevdan
Aman aman
***
Derdim ya gidebilsem
Uzaklara kaçabilsem
***
Aman aman bitirdi beni sevdan
Aman aman bitirdi beni sevdan
Aman aman