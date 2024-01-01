Emre Aydın

Ses Ver Şarkı Sözleri
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Duvarları ördüm köprüler yıktım
Döndüm bi baktım hiçbir şeyi unutmamışım
Eğer her şey bitiyorsa bitsin artık yokluğunda
Eğer her şey bitiyorsa beni bırakma burada
***
Çocuklar toplanıp gittiler içimden
Dünle unutmak arasındayım şimdi
Sen yoksun inan bi tek sen lazımken
Bi ses ver yapma burada bırakma bizi
Ses ver, ses ver
***
Yeminler ettim ve çok konuştum
Döndüm bi baktım hiçbir şey söylememişim
Eğer her şey bitiyorsa bitsin artık yokluğunda
Eğer Her Şey Bitiyorsa beni bırakma burada
***
Çocuklar toplanıp gittiler içimden
Dünle unutmak arasındayım şimdi
Sen yoksun inan bi tek sen lazımken
Bi ses ver yapma burada bırakma bizi
Ses ver, ses ver, ses ver, sesver