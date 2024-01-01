Soguk Odalar Ft. Gulden Mutlu Şarkı Sözleri
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Emre Aydın
Soguk Odalar Ft. Gulden Mutlu
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Durdu zaman bir şey diyemedim
Gitmek istedin ve gittin
Aynı gökyüzünde,ayrıydı güneşin
Söyle bari iyi misin ?
Burası soğuk , soğuk odalar
Yoksun neye yarar
Örtünsem kat kat yorganlar aman
Soğuk , soğuk olanlar
Vurdum dibe kadar
Halimden yalnız uyuyanlar anlar
Soğuk , soğuk odalar
Yoksun neye yarar
Örtünsem kat kat yorganlar aman
soğuk , soğuk olanlar
Vurdum dibe kadar
Halimden yalnız uyuyanlar anlar