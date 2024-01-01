Emre Aydın

Dağılmış eşyalar dört bir yana Sessizliğimiz uykusuzluktan değil Toplasan iki kişi eder miyiz hala Beni biraz böyle hatırla *** Biliyorum birkaç kere açılmaz hiçbir bavul Biliyorum çalışmaz saatler geri Bu ev, ev değil artık Biliyorum çok üzgünüm Karşımdasın ama bak yoksun burada *** Hatırla kaybettiğin her şey gibi Yalancı bir korkak belki Böyle hatırla Sarılıp kendine sıkıca Bu hayat benim değil de Beni biraz da böyle hatırla