Söz Müzik Teoman Şarkı Sözleri
Emre Aydın Söz Müzik Teoman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Aydın Söz Müzik Teoman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söz Müzik Teoman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Aydın
Söz Müzik Teoman
-
Ne güzel sürpriz bu böyle, hoşgeldin
Boş ver çabalama, konuşmak zorunda değilsin
Hem hareketlerinden
Küçücük mimiklerinden kalbini okurum ben
***
Bütün gün yataktaydım, yüzümde yastık izi
Seninse geçmişinde binlerce ağır yenilgi
Çok şaka yaptıysam, aslında korktuğumdan
Beni zaten tanırsın sen
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Her güzel şey bitermiş
Aşk nedensiz sevmekmiş
Kulağımda gürültüler, uyurken televizyon açık kalmış
Bir ülkenin bodrum katında, kirli bir savaş varmış
Midem bulanıyor, galiba dünya tuttu
Beni hep unuttu
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
Her güzel şey bitermiş
Aşk nedensiz sevmekmiş
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
Her güzel şey bitermiş
Aşk nedensiz sevmekmiş
-
-
Kişisel Bir Şey Değil Bu
Yaşamak Zor
Buralarda
Kimdendi Bu “Yara” Diye
Kalbine Sorduğunda
Gerçeği İstiyorsan
Diyeceklerimi Unuttum
Garip Geliyor Dostlar
İz Bırakmadan
Kaybolunca
*
Bilirim Geri Gelmezler Ama
En Güzel Günleriydi Onlar
Hayatımın
*
Bazen Bir Fısıltı Çıkar
Bağırmaya Çalışınca
Tek Bir Umut
Bile Yok Mu
İnsan Geçmişle Yaşayınca
Son Kez İnan
Yalan Olsa Da
Bazen Bir Rüya Yeter
Kendimi Kandırabilirim
İkimiz De Görürsek Eğer
*
Bilirim Geri Gelmezler Ama
En Güzel Günleriydi Onlar
Hayatımın
-
-
-
Bu çığlık çığlığa dalgalar ve hüzünlü güzel martılar
Rüzgara çarpıp çarpıp gelip, doluyorlar kalbime
Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında
Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama?
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama?
***
Sıkı bir yağmur yağsa şimdi, beni de oluklardan akıtsa
Sonra denize karışsam eğer o beni çağırırsa
Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında
Daha kaç vücut gerekli, benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama?
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama?
-
-
Uzun uzun seyrettim seni
Diğer köşesinden barın
Bir karakter oturttum
Yüzüne, kalbine
***
Uzaktan bakıp insanlara
Konuşmalar yazdım dudaklara
Sonra kendime baktım
Tıklım tıklım yalnızdım
***
Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya
Ben hayatım boyunca
Bu yüzden kupkuru ağzım
Bak geçmedi yıllarca
***
Kalbimi yuvarladım sana
Seni tanımasam da
Tezgahtan önüne
Bir yudum al diye
***
Eğer hoşuna giderse
Daha daha iç diye
Bu kadarı yetsin artık
Bu gece
***
Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya
Ben hayatım boyunca
Bu yüzden kupkuru ağzım
Bak geçmedi yıllarca
***
Belki sen bulursun diye
Artık son şansımsın
Korkma ısrar yok bende
Avunurum içkiyle
***
Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya
Ben hayatım boyunca
Bu yüzden kupkuru ağzım
Bak geçmedi yıllarca
***
Gökdelenlerden tükürdüm dünyaya
Ben hayatım boyunca
Bu yüzden kupkuru ağzım
Bak geçmedi yıllarca
-
-