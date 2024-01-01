Emre Aydın

Sürpriz Ne güzel sürpriz bu böyle, hoşgeldin Boş ver çabalama, konuşmak zorunda değilsin Hem hareketlerinden Küçücük mimiklerinden kalbini okurum ben *** Bütün gün yataktaydım, yüzümde yastık izi Seninse geçmişinde binlerce ağır yenilgi Çok şaka yaptıysam, aslında korktuğumdan Beni zaten tanırsın sen *** Derler ki, bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma *** Derler ki, bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma *** Her güzel şey bitermiş Aşk nedensiz sevmekmiş Kulağımda gürültüler, uyurken televizyon açık kalmış Bir ülkenin bodrum katında, kirli bir savaş varmış Midem bulanıyor, galiba dünya tuttu Beni hep unuttu *** Derler ki, bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma *** Derler ki, bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma Her güzel şey bitermiş Aşk nedensiz sevmekmiş Derler ki, bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma *** Derler ki, bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma Her güzel şey bitermiş Aşk nedensiz sevmekmiş

Kişisel Bir Şey Kişisel Bir Şey Değil Bu Yaşamak Zor Buralarda Kimdendi Bu “Yara” Diye Kalbine Sorduğunda Gerçeği İstiyorsan Diyeceklerimi Unuttum Garip Geliyor Dostlar İz Bırakmadan Kaybolunca * Bilirim Geri Gelmezler Ama En Güzel Günleriydi Onlar Hayatımın * Bazen Bir Fısıltı Çıkar Bağırmaya Çalışınca Tek Bir Umut Bile Yok Mu İnsan Geçmişle Yaşayınca Son Kez İnan Yalan Olsa Da Bazen Bir Rüya Yeter Kendimi Kandırabilirim İkimiz De Görürsek Eğer * Bilirim Geri Gelmezler Ama En Güzel Günleriydi Onlar Hayatımın

Senden Önce Senden Sonra Bu çığlık çığlığa dalgalar ve hüzünlü güzel martılar Rüzgara çarpıp çarpıp gelip, doluyorlar kalbime Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama? *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama? *** Sıkı bir yağmur yağsa şimdi, beni de oluklardan akıtsa Sonra denize karışsam eğer o beni çağırırsa Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında Daha kaç vücut gerekli, benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama? *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama?