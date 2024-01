Emre Aydın

Hiçbir şey istemedim aslında Çocuktum ben bildiğin Aptaldım da yanında. *** Hiçbir şey fark etmedim de asla Giderken senden hatta Anladım da büyüdüm. *** Hiçbir şey istemedim aslında Çocuktum ben bildiğin Aptaldım da yanında. *** Hiçbir şey fark etmedim de asla Giderken senden hatta Anladım da büyüdüm. *** Gidiyorum bu yağmurdan Bu yangın da bende kalsın Geçer gider zaman siler Siler atar nasılsa her şeyi *** Gidiyorum bu yağmurdan İnceldiği yerde kalsın Geçer gider zaman siler Siler atar o gemi batar *** Uyut beni yine… Uyut beni yine… Uyut beni yine… Uyut beni. *** Hiçbir şey istemedim aslında Çocuktum ben bildiğin Aptaldım da yanında. Hiçbir şey fark etmedim de asla Giderken senden hatta Anladım da büyüdüm. *** Gidiyorum bu yağmurdan Bu yangın da bende kalsın Geçer gider zaman siler Siler atar nasılsa her şeyi *** Gidiyorum bu yağmurdan İnceldiği yerde kalsın Geçer gider zaman siler Siler atar o gemi batar *** Uyut beni yine… Uyut beni yine… Uyut beni yine… Uyut beni.

O an kapanırken perdeler Sen gelirsin aklıma İyi bitsin hikayen Yolun açık olsun senin. *** O an kapanırken perdeler Ucu kırıksa eğer kalbimin Sen görürsün sadece Sana kalır sensizliğim. *** Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kaçamam Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kalamam. *** O an kapanırken perdeler Hayatta değilsem bile Ölmek için çok erken Beklemem hiç bunu benden. *** Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kaçamam Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kalamam.