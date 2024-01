Emre Aydın

Sakın ağlama, tanıdık yalnızlık, evvel Allah tanıştık evvelden Kokunu bırakma, çok sevdim kokunu, bilemezsin al götür kokunu *** Çocuktun hep sen, elinde balonla... Engel miydim ben? İğne miydim? Bir bakmışım ki ben, elmalar düşmüş, tükenmişiz, kepenkler inmiş... *** Ve uğraşmak anlamsız Yüzündeki yabancı Her geçen saniye bana daha yabancı. Ve böyle olmasın bildiğim gibi kal sen Her geçen saniye daha da zorlaşmasın Ve gülümse şimdi... *** Haklıydın hep sen, acılar bedava, mecburduk hep uzaktan bakmaya Çok yorgunum ben, eski bir saat gibi... hırpalandım İstanbul gibi... *** Bebeğim... *** Oyunun en güzel yerinde zil çalınca üzülürdük ya... öyleyim

Belki bir gün özlersin Başka adamlarla Başka şehirlerde Yürürken Okuduğun ilk roman Sevdiğin ilk adam Yasal acılarından Hatta yalnızlıktan Belki dolar gözlerin Başka adamlara Başka şehirlerde Belli etmezsin Belki bir gün özlersin *** Sil gözünün yalnızlıklarını O an fısılda duvarlara adımı Bin bıçak var sırtımda Biniyle de adaşsın Her biri hayran sana *** Belki bir gün özlersin Başka adamlarla Başka şehirlerde Yürürken Seçtiğin bu hayat Geçtiğin son adam Yasal acılarından Hatta yalnızlıktan Sessiz harfler seçersin Başka adamlara Başka şehirlerde Belli etmezsin Belki bir gün özlersin *** Sil gözünün yalnızlıklarını O an fısılda duvarlara adımı Bin bıçak var sırtımda Biniyle de adaşsın Her biri hayran sana