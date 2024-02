Bu dünyaya geldim geleli Döndüm hep aynı yerde Dolandım her bir köşeleri Türlü türlü âlemde *** Ne varsa dünden geri kalan O da toz olur ellerimde Tutamam hiçbir sözüm olanı Yok amacım, bi' gayem de *** Bilmem bu yol nereye çıkar Dağları, dereleri var Bi' yolunu bulamam, aman Yürü yürü nereye kadar? *** Bilmem bu yol nereye çıkar Dağları, dereleri var Bi' yolunu bulamam, aman Yürü yürü nereye kadar? *** Karalı günüm, karalı gecem Gündüzüm yok gecemde Her gün harman, her günüm içer Can kalmamış bedende *** Dilim utanır, iki söz edemez Konuşamaz kimselerle Söz anlamaz da çare bulamaz Bu nece yaşam, nece gün örme? *** Bilmem bu yol nereye çıkar Dağları, dereleri var Bi' yolunu bulamam, aman Yürü yürü nereye kadar? *** Bilmem bu yol nereye çıkar Dağları, dereleri var Bi' yolunu bulamam, aman Yürü yürü nereye kadar?