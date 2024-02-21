Bilmem Bu Yol Nereye Çıkar Şarkı Sözleri
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Emre Fel
Bilmem Bu Yol Nereye Çıkar
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Bu dünyaya geldim geleli
Döndüm hep aynı yerde
Dolandım her bir köşeleri
Türlü türlü âlemde
***
Ne varsa dünden geri kalan
O da toz olur ellerimde
Tutamam hiçbir sözüm olanı
Yok amacım, bi' gayem de
***
Bilmem bu yol nereye çıkar
Dağları, dereleri var
Bi' yolunu bulamam, aman
Yürü yürü nereye kadar?
***
Bilmem bu yol nereye çıkar
Dağları, dereleri var
Bi' yolunu bulamam, aman
Yürü yürü nereye kadar?
***
Karalı günüm, karalı gecem
Gündüzüm yok gecemde
Her gün harman, her günüm içer
Can kalmamış bedende
***
Dilim utanır, iki söz edemez
Konuşamaz kimselerle
Söz anlamaz da çare bulamaz
Bu nece yaşam, nece gün örme?
***
Bilmem bu yol nereye çıkar
Dağları, dereleri var
Bi' yolunu bulamam, aman
Yürü yürü nereye kadar?
***
Bilmem bu yol nereye çıkar
Dağları, dereleri var
Bi' yolunu bulamam, aman
Yürü yürü nereye kadar?