Emre Fel, 1998 yılında Amasya Taşova’da dünyaya gelmiştir. Lise yıllarında müzik derslerinde arkadaşlarının da ısrarı üzerine şarkılar söylemiş, Lise boyunca öğretmenlerinin de büyük desteğini almış ve müzik kariyerini profesyonel olarak sürdürmeye karar vermiştir. Ardından katıldığı ses yarışmaları ve 2013 senesinde gitar eğitimi ve yazdığı bir şarkı ile müzik kariyerine adım atmıştır. 2019 yılında, “Yeni Anadolu” adlı 5 şarkıdan oluşan çalışması ile müzik dünyasına giriş yapmıştır. Tam bir Anadolu aşığı olan Emre Fel, Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray ve daha birçok usta sanatçının izlerini taşımaktadır. Fel, seslendirdiği Yar Bensiz, Göç, Toz ile Kan, Asri Gurbet, Geçmiyor Günle, Öleceksek Ölürüz ve Alem Alem İçinde şarkıları ile büyük beğeni toplamayı başarmıştır. Son olarak söz ve müziği kendisine ait olan “Senden Güzeli Mi Var” adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.