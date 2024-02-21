Merhabalar Şarkı Sözleri
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Bir zamanlar eski bir köy evinde
Bir ana bir kız yaşar güzellik içinde
Ben vurgunum o zamanlar bu yâre
Kıvranıp dururum yâr bana bi çare
***
Yol sonunda bir lamba dibinden
İzlerim nazlı yâri, gizli bir biçimde
Günler geçer bir haber yollarım
Bir dost var işin içinde ama gönlüm biçâre
***
Bilemezler
***
Merhabalar ben bu yerlerden biriyim
Uzunca zamandır bizim haneden firariyim
Ve yolun yolum oldu ben deliyim divaneyim
İzin var nazlı yâr sana kendimi eyleyim
***
Birşey ister kalbim senden dilim varmaz diyemiyorum
Dedi hayır olmaz benden birşey bir başka yâr sevemiyorum
***
Çekti gitti ben arkasından bakardım
Tutulmuştu dilim ve sadece bakakaldım
Zor günlere aldırmadan yol aldım
Bilemezdim nazlı yâr istemez alamazdım
***
Çaresizlik içinde geri döndüm
Bana yol gözüktü ev yoluna koyuldum
Çok geçmedi bir ses duydum duruldum
Güne döndüm yüzümü döner dönmez vuruldum
***
Silemezler
***
Merhabalar ben bu yerlerden biriyim
Çocuk yaşımda gelin oldum göçüp gittim
Ama çok zaman oldu, yolu ayırdım, eve döndüm
Bu sevda işinden her zaman korkar oldum
***
Uzun zaman önce bir sokak lambasının
Dibinde parlayan bir çift göz görüverdim
Sanma bir sensin gönlü olan bu sevdaya
Ben bu sevdaya çok önceden gönül verdim
***
Birşey ister kalbim senden nasıl desem bilemiyorum
Dedi annem bekler, gel gör beni
Ben sen gibi göremiyorum
***
Göremiyorum
Göremiyorum
Göremiyorum
Göremiyorum