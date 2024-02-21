Bir zamanlar eski bir köy evinde Bir ana bir kız yaşar güzellik içinde Ben vurgunum o zamanlar bu yâre Kıvranıp dururum yâr bana bi çare *** Yol sonunda bir lamba dibinden İzlerim nazlı yâri, gizli bir biçimde Günler geçer bir haber yollarım Bir dost var işin içinde ama gönlüm biçâre *** Bilemezler *** Merhabalar ben bu yerlerden biriyim Uzunca zamandır bizim haneden firariyim Ve yolun yolum oldu ben deliyim divaneyim İzin var nazlı yâr sana kendimi eyleyim *** Birşey ister kalbim senden dilim varmaz diyemiyorum Dedi hayır olmaz benden birşey bir başka yâr sevemiyorum *** Çekti gitti ben arkasından bakardım Tutulmuştu dilim ve sadece bakakaldım Zor günlere aldırmadan yol aldım Bilemezdim nazlı yâr istemez alamazdım *** Çaresizlik içinde geri döndüm Bana yol gözüktü ev yoluna koyuldum Çok geçmedi bir ses duydum duruldum Güne döndüm yüzümü döner dönmez vuruldum *** Silemezler *** Merhabalar ben bu yerlerden biriyim Çocuk yaşımda gelin oldum göçüp gittim Ama çok zaman oldu, yolu ayırdım, eve döndüm Bu sevda işinden her zaman korkar oldum *** Uzun zaman önce bir sokak lambasının Dibinde parlayan bir çift göz görüverdim Sanma bir sensin gönlü olan bu sevdaya Ben bu sevdaya çok önceden gönül verdim *** Birşey ister kalbim senden nasıl desem bilemiyorum Dedi annem bekler, gel gör beni Ben sen gibi göremiyorum *** Göremiyorum Göremiyorum Göremiyorum Göremiyorum