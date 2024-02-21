Sen dağ gibi durma zaman Aksın geceden hüsran canıma Deş bağrımı olmadan akşam Umutlar ser yorgun yanıma *** Düştü, yaralandı bu sevda; benden bezdi Bi' rüya esir aldı, ne zordu gözlerinden (Kaçmak) *** Sevda derin, ah, yanamam Bu sefer kanarım, gülüm, aldanamam Gönlüm sana bağlanamaz Sıyrıldı, canımdan akan duramaz *** Derya deniz, anlatamam Müşkülden ırak bi' gün, ah, sayamam Kondurmadılar, ne günah! Bana "Merhemi yok" dediler, ay aman *** Düştü, yaralandı bu sevda; benden bezdi Bi' rüya esir aldı, ne zordu gözlerinden (Kaçmak) *** Sevda derin, ah, yanamam Bu sefer kanarım, gülüm, aldanamam Gönlüm sana bağlanamaz Sıyrıldı, canımdan akan duramaz *** Sevda derin, ah, yanamam Bu sefer kanarım, gülüm, aldanamam Gönlüm sana bağlanamaz Sıyrıldı, canımdan akan duramaz *** Bu sefer kanarım, gülüm, aldanamam Sıyrıldı, canımdan akan duramaz