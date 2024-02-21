Rüya Şarkı Sözleri
Emre Fel Rüya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Fel Rüya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rüya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sen dağ gibi durma zaman
Aksın geceden hüsran canıma
Deş bağrımı olmadan akşam
Umutlar ser yorgun yanıma
***
Düştü, yaralandı bu sevda; benden bezdi
Bi' rüya esir aldı, ne zordu gözlerinden (Kaçmak)
***
Sevda derin, ah, yanamam
Bu sefer kanarım, gülüm, aldanamam
Gönlüm sana bağlanamaz
Sıyrıldı, canımdan akan duramaz
***
Derya deniz, anlatamam
Müşkülden ırak bi' gün, ah, sayamam
Kondurmadılar, ne günah!
Bana "Merhemi yok" dediler, ay aman
***
Düştü, yaralandı bu sevda; benden bezdi
Bi' rüya esir aldı, ne zordu gözlerinden (Kaçmak)
***
Sevda derin, ah, yanamam
Bu sefer kanarım, gülüm, aldanamam
Gönlüm sana bağlanamaz
Sıyrıldı, canımdan akan duramaz
***
Sevda derin, ah, yanamam
Bu sefer kanarım, gülüm, aldanamam
Gönlüm sana bağlanamaz
Sıyrıldı, canımdan akan duramaz
***
Bu sefer kanarım, gülüm, aldanamam
Sıyrıldı, canımdan akan duramaz