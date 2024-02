Yollarına gül dizeyim, ver elin', ner'de? Al canımı, yıllarına sereyim, gitme Benim gönlüm sendedir, yâr, sendeki bende Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme *** Hayran oldun, gülüm Bu dünya aşka büründü Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var? *** Ömrüm bir idi, bin oldu Sevdam coştu, kudurdu Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var? *** Bu yol uzun, ben beklerim günahım neyse Sen canım' al, ben razıyım bir hazin söze Senin gönlün bendedir, yâr, bendeki sende Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme *** Hayran oldun, gülüm Bu dünya aşka büründü Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var? *** Ömrüm bir idi, bin oldu Sevdam coştu, kudurdu Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var? *** Hayran oldun, gülüm Bu dünya aşka büründü Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var? *** Ömrüm bir idi, bin oldu Sevdam coştu, kudurdu Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var, be güzelim? *** Senden güzeli mi var?