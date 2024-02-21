Senden Güzeli Mi Var Şarkı Sözleri
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Emre Fel
Senden Güzeli Mi Var
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Yollarına gül dizeyim, ver elin', ner'de?
Al canımı, yıllarına sereyim, gitme
Benim gönlüm sendedir, yâr, sendeki bende
Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme
***
Hayran oldun, gülüm
Bu dünya aşka büründü
Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?
***
Ömrüm bir idi, bin oldu
Sevdam coştu, kudurdu
Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var?
***
Bu yol uzun, ben beklerim günahım neyse
Sen canım' al, ben razıyım bir hazin söze
Senin gönlün bendedir, yâr, bendeki sende
Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme
***
Hayran oldun, gülüm
Bu dünya aşka büründü
Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?
***
Ömrüm bir idi, bin oldu
Sevdam coştu, kudurdu
Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var?
***
Hayran oldun, gülüm
Bu dünya aşka büründü
Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?
***
Ömrüm bir idi, bin oldu
Sevdam coştu, kudurdu
Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var, be güzelim?
***
Senden güzeli mi var?