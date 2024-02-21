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7/24 Dinle Emre Fel
Veda Türküsü

Veda Türküsü

Alternatif Müzik

10 Parça | 32:09
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Veda Türküsü

Şarkı Sözleri Emre Fel 03:21
02

Bi' Telaşım Var

Şarkı Sözleri Emre Fel 03:51
03

Bi' Gün Anlarsın

Şarkı Sözleri Emre Fel 03:49
04

Yine Beni Sev

Şarkı Sözleri Emre Fel 03:01
05

Yarın Ola

Şarkı Sözleri Emre Fel 02:42
06

Rüya

Şarkı Sözleri Emre Fel 03:17
07

Yar Bensiz

Şarkı Sözleri Emre Fel 03:24
08

Bilmem Bu Yol Nereye Çıkar

Şarkı Sözleri Emre Fel 03:20
09

Merhabalar

Şarkı Sözleri Emre Fel 05:24
... KAPAT
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