Veda Türküsü Şarkı Sözleri
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Döndüm yâr vurgunum ecele
Sevda sürgünü geceme serdi
Yüreğim dağlanır, ağlarım
Bu veda türküsüne
***
Sevdim yalan oldum
Neydi günahım da böyle süründüm
Bu rüya bende hüzünlü
Aşk ne yalanmış ya beni en dibe gömdü
***
Ya al götür beni
Ama kal da dinle bu sahi sözleri
Döndüm yar vurgunum ecele
Sevda sürgünü geceme serdi
***
Yüreğim dağlanır, ağlarım
Kader adımı derine gömdü
Gülemem yüzüne
Gönlüm bin türlüsüne söndü
Yüreğim dağlanır, ağlarım
Bu veda türküsüne
***
Yok olamaz yeniden
"Yanamam" derim ama
***
Döndüm yâr vurgunum ecele
Sevda sürgünü geceme serdi
Yüreğim dağlanır, ağlarım
Kader adımı derine gömdü
Gülemem yüzüne
Gönlüm bin türlüsüne söndü
Yüreğim dağlanır, ağlarım
Bu veda türküsüne
***
Dağlanır, ağlarım bu veda türküsüne
Dağlanır, ağlarım bu veda türküsüne