Döndüm yâr vurgunum ecele Sevda sürgünü geceme serdi Yüreğim dağlanır, ağlarım Bu veda türküsüne *** Sevdim yalan oldum Neydi günahım da böyle süründüm Bu rüya bende hüzünlü Aşk ne yalanmış ya beni en dibe gömdü *** Ya al götür beni Ama kal da dinle bu sahi sözleri Döndüm yar vurgunum ecele Sevda sürgünü geceme serdi *** Yüreğim dağlanır, ağlarım Kader adımı derine gömdü Gülemem yüzüne Gönlüm bin türlüsüne söndü Yüreğim dağlanır, ağlarım Bu veda türküsüne *** Yok olamaz yeniden "Yanamam" derim ama *** Döndüm yâr vurgunum ecele Sevda sürgünü geceme serdi Yüreğim dağlanır, ağlarım Kader adımı derine gömdü Gülemem yüzüne Gönlüm bin türlüsüne söndü Yüreğim dağlanır, ağlarım Bu veda türküsüne *** Dağlanır, ağlarım bu veda türküsüne Dağlanır, ağlarım bu veda türküsüne