Yar Bensiz Şarkı Sözleri
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Hasret, hasretim sana
Vurgunum sana ömrüm
Özlem, özlemin yara
Gel bana, bana ömrüm
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Yar bensiz yatamazmış gözlerine uyku haram
Yar benden ayrı düşse uyuyamazmış
Yar bensiz yatamazmış gözlerine uyku haram
Yar benden ayrı düşse yaşayamazmış
***
Zaman, zaman yanar ah gönlüm oldu harab
Söndü, soldu veram sevmeler şimdi haram
***
Yar bensiz yatamazmış gözlerine uyku haram
Yar benden ayrı düşse uyuyamazmış
Yar bensiz yatamazmış gözlerine uyku haram
Yar benden ayrı düşse yaşayamazmış
***
Yaşayamazmış
***
Yaşayamazmış