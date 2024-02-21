Yarın Ola Şarkı Sözleri
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Ben dünyada bir can oldum
Yoksulluğu kader bildim
Durmadım, yâr, koşar oldum
Koştum da, yâr, sabır dedim
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Yarın ola, gündüz ola
Günler bana dermanım ola
Yarın ola, gün yüzü ola
Günler bana dermanı bula
***
Ben dünyaya yalnız geldim
Derde düştüm, beter oldum
Aşk elinden yandım, söndüm
Döner iken yalnız döndüm
***
Yarın ola, gündüz ola
Günler bana dermanım ola
Yarın ola, gün yüzü ola
Günler bana dermanı bula
***
Yarın ola, gündüz ola
Günler bana dermanım ola
Yarın ola, gün yüzü ola
Günler bana dermanım ola