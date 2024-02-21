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7/24 Dinle
Emre Fel
Yine Beni Sev
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10 Parça | 32:09
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01
Yine Beni Sev
Şarkı Sözleri
Emre Fel
03:01
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02
Bi' Telaşım Var
Şarkı Sözleri
Emre Fel
03:51
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03
Bi' Gün Anlarsın
Şarkı Sözleri
Emre Fel
03:49
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04
Yarın Ola
Şarkı Sözleri
Emre Fel
02:42
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05
Rüya
Şarkı Sözleri
Emre Fel
03:17
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06
Veda Türküsü
Şarkı Sözleri
Emre Fel
03:21
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07
Yar Bensiz
Şarkı Sözleri
Emre Fel
03:24
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08
Bilmem Bu Yol Nereye Çıkar
Şarkı Sözleri
Emre Fel
03:20
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09
Merhabalar
Şarkı Sözleri
Emre Fel
05:24
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